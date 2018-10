Loppersum wint na matige vertoning van Grootegast: 1-0.

De eerste helft van het duel tussen SC Loppersum en Fc Grootegast had zaterdag ook wel schriftelijk afgedaan kunnen worden. Want voor de rust gebeurde er eigenlijk helemaal niks op een prima grasmat in Loppersum. Na de rust werd het iets beter maar veel hoogtepunten vielen er niet te melden in het door Loppersum met 1-0 gewonnen duel.Uiteraard was Loppersum favoriet in het thuisduel tegen Fc Grootegast. De Lopsters hadden namelijk van de vier tot nu toe gespeelde duels er drie gewonnen en speelden zaterdag tegen een ploeg dat van zijn vier duels er drie had gelijkgespeeld. Maar dat laatste was iets waar trainer Henk Buikema niet veel mee kon. ,,In een beginfase van een seizoen zegt mij dat nog niets. Ik zie Fc Grootegast echt nog wel op stoom komen en daarom verwacht ik vanmiddag geen gemakkelijke wedstrijd, aldus de trainer van Loppersum. Direct na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Walters uit Nieuwe Pekela werd duidelijk dat beide teams weleens behoorlijk aan elkaar gewaagd konden zijn. Zo waren de kansen voor beide ploegen op een hand te tellen en wat betekende dat de beide doelwachters, Peter Paul Datema en Erwin Mensink, in de eerste tien minuten nog niet in actie hoefden te komen. Iets wat ook van toepassing was op de rest van een zeer matige eerste helft waarin de goalie van de Lopsters een keer gestrekt naar de hoek moest om een schot van Mike Homan tot corner te tikken. Moest het gevaar bij de gasten voornamelijk van Homan komen, aan de kant van de thuisploeg was het Joris Jurna die voor gevaar moest zorgen. Maar de linkervleugelspeler had de pech dat zijn kompaan op de linkerkant, Bjorn Schutter, geen gelukkige wedstrijd speelde en dat arbiter Walters, die een matige indruk achterliet in Loppersum, wat lankmoedig optrad bij overtredingen. En daarnaast had Jurna hinder van het feit dat assistent-scheidsrechter Jaap Visser wel heel erg snel met zijn vlag stond te zwaaien als teken dat Jurna buitenspel stond maar wat tot twee keer toe een foute constatering was. Wat dat betreft zat het de thuisploeg niet mee in een helft die voor de toeschouwers geen enkel hoogtepunt in petto had. Dat zorgde dan ook voor een logische brilstand na vijfenveertig minuten en bij iedereen de hoop dat er in het tweede part wat meer te beleven zou zijn op een prima grasmat in Loppersum. Bij aanvang van de tweede helft had trainer Henk Buikema met Niek Weistra een verse kracht binnen de lijnen gebracht waardoor Jeffrey Leegstra in de kleedkamer was achtergebleven. Waar de hoop er bij velen was dat er in de tweede helft wat meer ging gebeuren in het duel tussen Loppersum en Fc Grootegast bleef dat vooralsnog ijdele hoop. Want ook na de rust was het niet echt hoogstaand wat beide ploegen lieten. In de 60minuut was daar opeens een kans voor de gasten toen Tim Veenstra een vrijebal mocht nemen. De linkerspits produceerde een dwarrelbal die Peter Paul Datema met veel moeite weg kon boksen zodat deze kans op de openingstreffer voor de gasten ook verkeken was. Even later was daar een eerste gele kaart van de wedstrijd voor Ruben Danhof. Arbiter Walters, die in de eerste helft alles wegwuifde wat er maar weg te wuiven viel, greep nu wel naar zijn borstzak zodat de aanvoerder van Loppersum vanaf dat moment op ‘scherp’ stond. Met nog twintig minuten te gaan was daar weer een kans voor de bezoekers. Nu brak Tim Veenstra door de verdediging van de thuisploeg waar men van geluk mocht spreken dat Mart Buikema met een prima ingreep een treffer van Veenstra wist te verijdelen. Na deze tweede mogelijkheid na de rust was het toch de thuisploeg die de regie in de wedstrijd overnam zodat nu ook Fc Grootegast-goalie Erwin Mensink een paar keer in actie moest komen. Iets wat Mensink overigens prima deed. Maar in de 80minuut moest de goalie dan toch capituleren toen de thuisclub op voorsprong kwam. Op de rechtervleugel kwam Peter Heeres in balbezit. Nadat de Lopster eerst zijn directe tegenstander Jelmer Schuil via een panna was gepasseerd slalomde hij vervolgens door de defensie van de gasten richting het strafschopgebied. Daar aangekomen speelde Heeres de volledig vrijstaande Joris Jurna aan die met een schuiver in de verre hoek doelman Mensink kansloos liet: 1-0. Drie minuten later ging arbiter Walters weer eens in de fout toen doelman Mensink een overtreding maakte op Cees bij de Leij. De doelman trok de spits namelijk duidelijk onderuit maar de man in het zwart hield deze keer zijn kaarten op zak. In de slotminuten probeerden de bezoekers vervolgens nog wel om de gelijkmaker te forceren, zo schoof centrale verdediger Ite Hoolsema, door naar het middenveld, maar met soms een beetje kunst en vliegwerk wist Loppersum een gelukkige 1-0 zege over de streep te trekken.SC Loppersum-Fc Grootgast: 1-0(0-0)80. Jurna 1-0.Scheidsrechter : A.J Walters (Nieuwe Pekela)Gele kaarten: Danhof, Mart Buikema(Loppersum)SC Loppersum: Datema; Posthumus, Schutter, Mart Buikema, Danhof; Leegstra(46.Weistra), Rik Buikema, Heeres, Jurna; Bij de Leij, Havinga(85.Van der Beek),Fc Grootegast: Mensink; Hoolsema, Veens, Ausma, Schuil; Krijthe; Van Dellen(78.Buma), Beute, Homan; Pomstra, Veenstra,SchaakwedstrijdHenk Buikema noemde het duel tussen Loppersum en Fc Grootegast na afloop een schaakwedstijd. ,,In de eerste helft gebeurde er eigenlijk helemaal niets. Iedereen schoof elkaar de bal toe zonder dat er war gebeurde. Dat was in de tweede helft iets beter maar niet veel. Dat zorgde dat het voor ons een lastig duel werd en die we nog wel meer gaan krijgen dit seizoen. Maar ik ben blij met de drie punten want we hebben er hard voor moeten werken.”