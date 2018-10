Tynaarlo steelt zege bij Yde de Punt

De gemeentelijke derby tussen Yde de Punt en Tynaarlo eindigde zondagmiddag in een 1-2 zege voor de gasten uit Tynaarlo. Maar na afloop waren vriend en vijand het roerend met elkaar eens dat dit een gestolen overwinning was.Bron: OostermoerDe thuisploeg begon zondagmiddag direct voortvarend aan het duel tegen gemeentegenoot Tynaarlo. Het regende direct kansen voor de gastheren die in Tynaarlo-keeper Alex Tolner echter een hinderlijke sta in de weg hadden. Toch kwam de thuisploeg al in de eerste helft op voorsprong toen Mark Koops doelman Tolner eindelijk wist te passeren: 1-0. Tynaarlo kon daar in het eerste deel van de wedstrijd maar weinig tegenover zetten zodat de rust in Yde aanbrak met een meer dan terechte 1-0 voorsprong voor de gastheren. Na de pauze liet Tynaarlo wel wat meer zien maar bleven de gastheren het betere van het spel houden. Ook na de rust waren de meeste kansen voor de thuisploeg die daar echter niet een van wist te benutten. Omdat ook de bezoekers niets deed met de kansen die men kreeg zag het er richting de slotfase naar uit dat de drie punten in Yde zouden blijven. Maar in de 83minuut ging de bal in het strafschopgebied van de thuisploeg op de stip toen Mike Koops onderuit werd getrokken. Marcel Drent was degene die even later vanaf elf meter raak schoot en wat een 1-1 stand betekende. Voor de thuisploeg werden de druiven vervolgens nog zuurder want in de 90minuut schoot Jorn Boer een vrije trap achter doelman Wilko Schreuder. Dat zorgde dat Tynaarlo er met de overwinning vandoor ging en waar men in beide kampen van vond dat er eigenlijk maar een ploeg was die recht op de zege had. Maar ook in Yde de Punt ging zondagmiddag de ijzeren wet op dat wanneer je zelf niet scoort de tegenstander dat wel doet.