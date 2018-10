SVZ deelt weer de punten.

Voor de vierde keer dit seizoen speelde SVZ gelijk. Nu werd er zondagmiddag in Zuidbroek met 1-1 gelijkgespeeld tegen ZNC waarbij de goal van de Zeijenaren pas vlak voor het einde op het scorebord kwam,SVZ moest voor zijn vijfde competitieduel op bezoek bij ZNC dat uit zijn vier duels tot nu toe ook zes punten had behaald. Daarom was de verwachting dat beide teams aardig aan elkaar gewaagd zouden zijn. Maar in de eerste helft waren het de gasten die de bovenliggende partij waren. Er kwamen meerdere mogelijkheden voor SVZ om de score te openen maar helaas voor de Zeijenaren bleef het bij mogelijkheden. Doordat ZNC in aanvallend opzicht weinig tegen de dadendrang van de gasten in had te brengen stond het na vijfenveertig minuten nog steeds 0-0 in Zuidbroek. Na de pauze veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De bezoekers dicteerden het spel maar in de 70minuut die tegen de verhouding op 1-0 kwam. Dat zorgde dat SVZ in de achtervolging moest en pas in de 87minuut op gelijke hoogte kwam door een goal van Ryan Subaeswaran. Na de gelijkmaker was de tijd te kort voor de Zeijenaren om nog een tweede, en ook wel terechte, goal te scoren zodat het bij een teleurstellende 1-1. ,,We komen veel te moeilijk tot scoren en dat heeft ons weer twee punten gekost,” aldus een teleurgestelde Jarno Noord.