Nipte zege Glimmen

Glimmen won zaterdag nipt van Aduard 2000. In Glimmen werd het door een late treffer van Tim Oosterhof uiteindelijk 2-1 voor de thuisploeg.Bron: OostermoerAl vroeg in de wedstrijd kwamen de gasten op voorsprong toen Jeffrey Eggens in de 13minuut raak wist te schieten. Na deze voor de thuisploeg vervelende openingstreffer kreeg de thuisploeg direct voldoende kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot aan de 26minuut voordat de Glimmenaren gelijk wisten te maken door Jim van Weerden. In het resterende gedeelte van de eerste helft bleef Glimmen de bovenliggende partij maar wist het niet meer te scoren. Na de thee veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De thuisploeg had wel het betere van het spel en ook de meeste kansen maar het duurde tot aan de 84minuut voordat Tim Oosterhof de stand eindelijk op 2-1 bracht. Dit werd ruim zes minuten later ook de eindstand van een duel waar Niels Oosterhof van vond dat de thuisploeg meer met zijn kansen had moeten doen. ,,We hadden voldoende mogelijkheden om het duel eerder te beslissen. Maar doordat de winnende goal pas laat viel maken we het ons onnodig lastig.”