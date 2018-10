Sneu verlies VAKO.

Het zit VAKO aan het begin van dit seizoen nog niet mee. Want zondagmiddag ging een bijna zekere puntendeling toch nog de mist in toen HSC via een rake vrije trap in de 90minuut met een 1-2 zege huiswaarts keerde.VAKO begon zondagmiddag sterk aan het duel tegen HSC. De thuisploeg creëerde zich al snel de nodige kansen om op voorsprong te komen maar er moest in de 21minuut een strafschop aan te pas komen om de Vriezenaren aan die voorsprong te helpen. Tim van Huffelen is de specialist aan de kant van de thuisploeg en hij faalde ook nu niet vanaf elf meter. Nog in de eerste helft moest VAKO echter een tegenslag verwerken toen dezelfde Van Huffelen met een enkelblessure het veld moest verlaten. Het verdwijnen van aanjager Van Huffelen zorgde dat het spel van de gastheren er niet beter op werd maar tot aan de rust bleef het 1-0 in Vries. Na de verplichte onderbreking was het voetbal van de thuisploeg een stuk minder en in de 64minuut werd het dan ook 1-1 in Vries door een goal van Jord Bakker die een defensiefout van de gastheren afstrafte. Na de gelijkmaker kregen de ‘Kraaien’ uit Hoogezand niet veel later een strafschop toegekend door een zeer nadrukkelijk aanwezige arbiter maar die keurig werd gestopt door de 18-jarige doelman Tijn Varwijk die de van een hersenschudding herstellende Cas van der Wijst uitstekend verving. Maar in de slotminuut ging het uiteindelijk toch nog fout voor de thuisploeg toen Roy Jansen vanaf randje zestienmetergebied de bal snoeihard achter een kansloze Tijn Varwijk schoot wat VAKO niet veel later een 1-2 nederlaag opleverde. ,,Het zit ons even niet mee. De eerste vijfendertig minuten waren goed maar toen Tim uitviel knakte er iets bij ons. Maar om in de slotminuut nog te verliezen is wel heel erg zuur,” aldus een duidelijk teleurgestelde Arnold van der Kooi.VAKO begon zondagmiddag sterk aan het duel tegen HSC. De thuisploeg creëerde zich al snel de nodige kansen om op voorsprong te komen maar er moest in de 21minuut een strafschop aan te pas komen om de Vriezenaren aan die voorsprong te helpen. Tim van Huffelen is de specialist aan de kant van de thuisploeg en hij faalde ook nu niet vanaf elf meter. Nog in de eerste helft moest VAKO echter een tegenslag verwerken toen dezelfde Van Huffelen met een enkelblessure het veld moest verlaten. Het verdwijnen van aanjager Van Huffelen zorgde dat het spel van de gastheren er niet beter op werd maar tot aan de rust bleef het 1-0 in Vries. Na de verplichte onderbreking was het voetbal van de thuisploeg een stuk minder en in de 64minuut werd het dan ook 1-1 in Vries door een goal van Jord Bakker die een defensiefout van de gastheren afstrafte. Na de gelijkmaker kregen de ‘Kraaien’ uit Hoogezand niet veel later een strafschop toegekend door een zeer nadrukkelijk aanwezige arbiter maar die keurig werd gestopt door de 18-jarige doelman Tijn Varwijk die de van een hersenschudding herstellende Cas van der Wijst uitstekend verving. Maar in de slotminuut ging het uiteindelijk toch nog fout voor de thuisploeg toen Roy Jansen vanaf randje zestienmetergebied de bal snoeihard achter een kansloze Tijn Varwijk schoot wat VAKO niet veel later een 1-2 nederlaag opleverde. ,,Het zit ons even niet mee. De eerste vijfendertig minuten waren goed maar toen Tim uitviel knakte er iets bij ons. Maar om in de slotminuut nog te verliezen is wel heel erg zuur,” aldus een duidelijk teleurgestelde Arnold van der Kooi.