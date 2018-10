FC Zuidlaren uit het bekertoernooi.

FC Zuidlaren is uitgeschakeld in het bekertoermooi. In Leek won het eveneens in de vierde klasse uitkomende TLC het bekerduel uiteindelijk met 2-0Bron OostermoerFC Zuidlaren begon het bekerduel tegen TLC met een zestal invallers. Trainer Edwin Prins had er namelijk voor gekozen om de spelers met lichte blessures niet op te stellen en daarnaast waren er twee spelers die een korte vakantie genoten. Ondanks dat de gasten dus niet volledig waren kwamen er direct al wat mogelijkheden om tot scoren te komen. Mogelijkheden die echter niet werden benut in tegenstelling tot de gastheren die al in de negende minuut op 1-0 waren gekomen. Na de rust veranderde er niet veel in Leek. FC Zuidlaren deed zeker niet voor de thuisploeg onder maar kwam niet tot scoren. En waar de ene ploeg zijn kansen liet liggen lukte het in dit geval TLC wel om nogmaals te scoren zodat FC Zuidlaren met een 2-0 nederlaag het bekertoermooi verliet. ,, Het is jammer dat je uitgeschakeld wordt maar omdat onze prioriteit in de competitie ligt is het prima zo. Onze wisselspelers hebben een prima indruk achtergelaten dus laten we dat maar als de winst van dit duel zien,” aldus Edwin Prins