Eenvoudige zege Annen

Annen beleefde zondag een gemakkelijke middag. In eigen huis werd namelijk met 8-1 gewonnen van degradatiekandidaat Amicitia VMC.In Annen begon de thuisploeg beroerd aan het duel tegen Amicitia VMC want al in de tweede minuut kwam er een 0-1 stand op het scorebord te staan. Maar nog voor de pauze stelde Annen orde op zaken. In de 14minuut zorgde Dolf Nijborg voor de 1-1 en negen minuten werd het 2-1 in Annen toen een van de spelers van de gasten er in slaagde om zijn eigen keeper te passeren. En in de laatste minuut voor het rustsignaal werd het ook nog 3-1 voor de thuisploeg toen Sven Boersma de goalie van de bezoekers wist te passeren. Na de pauze gaf Annen vervolgens direct vol gas en wat resulteerde in vier goals binnen twintig minuten. In de 62minuut zorgde Egbert Mulder voor de 4-1 en vier minuten later stond het door een goal van Jaap Jan Mulder zelf 5-1 voor de thuisploeg die nu helemaal ‘on fire’ was. Want weer vier minuten later was daar doelpunt nummer zes die op naam kwam van Dolf Nijborg. Een minuut later was het weer raak toen Egbert Mulder voor een zevenklapper zorgde. Maar de koek was nog niet op in Annen want in de 90minuut mocht Lard Andringa de 8-1 op het scorebord schieten. En zo werd het een eenvoudige zege voor de mannen van trainer Hemmo de Wal die daar uiteraard tevreden mee was. ,,We kwamen weliswaar op achterstand maar nog voor de rust konden we dat herstellen. Na de rust hebben scoorden we binnen twintig minuten vier keer en was het klaar tegen een tegenstander die het ons niet echt moeilijk kon maken.”