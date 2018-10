Leeuwarder Zwaluwen-SV Marum door de ogen van dé Reporter, Johannes Kalfsbeek

Op Marumnello is het weer een gezellige drukte waar vandaag veel punten worden binnengehaald. Eerst kijk ik nog even bij de mannen van John van der Ploeg van Marum 2 die een prima pot spelen tegen ‘t Fean 2 en waar na 90 minuten een 3-0 stand op het scorebord staat. Een mooi team om naar te kijken met verzorgd voetbal en veel talent in huis.We reizen vervolgens naar de stad van us Mem, genaamd Leeuwarden, waar we met s.v. Marum 1 gaan spelen tegen de trotse koploper uit 2I de Leeuwarder Zwaluwen. Vorige week schreef ik dat de adrenaline al bij ons circuleerde en dat bleek inderdaad het geval te zijn. Aangekomen in Ljouwert zagen we dat Sportpark Nylån under construction is want de graafwerkzaamheden zijn zelfs nog volop bezig. Volgens de Griekse historie heet Apollo ons van harte welkom op een gezellig hoofdveld waar scheidsrechter Agricola de wedstrijd op gang riedelt onder het toeziend oog van wederom, (klasse mensen) veel liefhebbers uit Marum.Wat gaat dit brengen zeiden we tegen elkaar, met een pilletje onder de tong van Fisherman, hoe heeft Mulder zijn mannen geprepareerd! In de aankondiging van L.Z staat dat ze een gebrand Marum die een kater weg wil spoelen verwachten n.a.v. de verliespartij van vorige week. Friesland bezit meerdere mediums zijn we inmiddels achter. Die van ons voorspelde na de wedstrijd ook nog dat het 1-3 zou worden! Naast me hoor ik maakt allemaal niet uit hoor er is hoop voor ze. Ze weten dat er ieder uur een trein vanuit Friesland naar Groningen vertrekt. We beginnen gretig, Marc Oldewarris wordt onderuit gelopen in de 5minuut binnen de 16 maar Agricola ziet het anders. Toch zien we ook dat LZ een mooie ploeg heeft met variatie in kwaliteit. De spits met nummer 9 weet goed de mazen achterin bij Marum te vinden waar we mazzel hebben dat doelman Bouma prima acteert en de ballen pakt. Mannen coach elkaar geeft niet dat je elkaar dirigeert af en toe scheelt tegendoelpunten.Daniel Laturiuw, speelt een geweldige pot, onderschept de bal, passt op Tom Boezerooy die een prima voorzet aflevert op Marc Oldewarris en de 0-1 staat. We nemen nog een Fisherman vanwege het goeie gevoel. Toch ontsnapt de spits van L Z nog een keer en maakt de 1-1 omdat hij toch weer te veel ruimte krijgt. We zien een gretig en fel Marum wat vandaag WEL duels wint, we creëren kansen, laten de bal regelmatig goed het werk doen. De captain van L Z zweept zijn mannen op maar meer dan een veldoverwicht en een paar halve kansjes levert het niet op. Bakkie Colombia in het Zwaluwnest, tijdelijk kantine onderkomen, maar buiten is het met Apollo ook goed toeven dus geen punt. L Z schiet uit de startblokken na de thee maar Marum staat erVandaag. Zeuren levert L Z de tweede gele kaart op waarvan wij zelfs zeggen pak die speler even bij zijn oor en geen geel. Toch is L Z gretig maar het hotzeklots gehalte is hoog, de bal is een periode meer in de lucht dan op de grond. Vandaag kijken we niet naar de man met de mooie assist of het doelpunt maar naar het cement in de ploeg, meestal onbenoemd en ondergewaardeerd. Marum is de ploeg die bepaald vandaag met Daniël Laturiuw, Frank Terpstra(zeer goed en lekker agressief), Jeroen Boekema en misschien wel man off the match Jurn Wagenaar voorop in de strijd. Ze blijven gaan en halen constant de bal terug in de ploeg,het fundament voor de overwinning vandaag. Marum werkt en werkt en wordt beloond met de 1-2 door Marc Oldewarris. Marc versiert! Ook nog een pingel die door Noël Kailola onberispelijk wordt ingeschoten. We zien de boys ook drie keer met 11 man de doelpunten vieren, mooi om te zien die beleving als team. Een lekkere pot met veel strijd van de mannen van Mulder en co en uiteindelijk een mooie driepunter. We hebben misschien niet de beste wedstrijd van het seizoen gezien maar met deze collectieve beleving is het altijd een voldoende voor de supporter. We gaan terug naar Marumnello waar we nog na evalueren. Met Arend (onze vaste schrijver die even in UK vertoeft) dat we er samen even eentje op zullen drinken.....we zeggen cheers Arend, volgende week is hij weer terug op de basis. De kater van vorige week is weggespoeld natuurlijk maar de verwachting is dat er zich morgen een nieuwe aan kan dienen. Wel van een andere orde is de algemene mening maar dat zien we dan weer. Volgende wedstrijd is thuis tegen nieuwkomer Tonego.