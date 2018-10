EKC dames uit het bekertoernooi

Voor de tweede bekerronde speelden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 20 oktober op sportpark “Westerklooster” tegen eersteklasser Vitesse’63 uit Koekange.Onder leiding van scheidsrechter R. Haas was het begin voor EKC maar kwam het er vooreerst niet door. Ook Vitesse’63 liet zich gelden maar kwam er eveneens niet door. Wel waren de betere kansen voor EKC. Het gelukte de thuisploeg dan alsnog om in de 16e minuut de leiding te nemen. Michelle Koster gooide de bal voor het Vitesse-doel alwaar Emma Postma door knoeien van de defensie de 1-0 op het scorebord kon zetten. EKC wilde meer en kreeg hiervoor ook duidelijke kansen maar mede door een goed meevoetballende Vitesse-keepster kwam hier niets van terecht. Zo liet Sarah Rijzinga in de 23e en 25e minuut twee goede mogelijkheden onbenut. Het was dan ook Vitesse’63 dat in de 28e minuut langszij kwam. Uit een corner werd de bal fraai ingekopt: 1-1. Evenwel liet EKC het er niet bij zitten en zette aan. Zo werd een vrije trap van Wendy Reitsma niet verder afgemaakt en zag Sarah Rijzinga haar schot via de lat weer het veld in vliegen. EKC bouwde wel goede aanvallen op. In de 36e minuut vond Emma Postma Sarah Rijzinga die haar schot naast zag gaan en twee minuten later was Rijzinga’s inzet te zwak om de Vitesse’63-keepster te verschalken. Het doelpunt viel dan ook aan de andere kant. In de 41e minuut leidde het niet goed wegwerken van de bal tot 1-2 voor Vitesse’63. Tot de rust bleef het hierbij.In de tweede helft liep het stukken minder dan in de eerste. Weliswaar zag Diny Bouius haar schot net naast gaan maar allengs begon EKC minder te spelen. De Drentse speelsters daarentegen zetten nog een tandje bij en kregen nu de betere mogelijkheden. In de 57e minuut werd het na een goede aanval dan ook 1-3. De thuisploeg probeerde wel wat terug te doen. Twee minuten later vond Irene Bos Sarah Rijzinga maar zij zag haar schot naast gaan. In de 62e minuut besloot EKC-coach Joost Gerdez tot een dubbele wissel. Marije Roelink en Gretha Annema werden ingebracht en Suzanne Bergstra en Joni Lukkien namen plaats op de bank. EKC liet Vitesse’63 nu meer en meer komen wat in de 69e minuut na een goed uitgespeelde aanval tot de 1-4 leidde. Vitesse’63 dicteerde nu de wedstrijd en gaf EKC geen kans iets terug te doen. Desie Tjoelker kwam in de 83e minuut Nicky Knol vervangen terwijl even later nog in dezelfde minuut Vitesse’63 middels een goed benutte corner op 1-5 kwam. Het laatste woord was evenwel aan EKC. Rebecca Postma werd in de 87e minuut binnen de beruchte lijnen neergelegd en kreeg een strafschop mee. Sarah Rijzinga schoot deze binnen waardoor de wedstrijd uiteindelijk in 2-5 eindigde en het bekeravontuur van EKC over is. Het is derhalve niet gelukt om de beker te verdedigen waarna men zich nu kan richten om de komende competitiewedstrijd in Bergum tegen SJO Bergum BCV Combinatie aankomende zaterdag.