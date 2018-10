EKC 2 dames moeizaam langs De Fivel

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) 2 speelden zaterdag 20 oktober in Zeerijp het inhaalduel tegen de plaatselijke trots De Fivel. Het veld was behoorlijk zwaar daar de gemeente Loppersum het met zand bestrooid had waardoor het meer op een woestijn leek dan een grasmat. Dit bemoeilijkte het spelen dan ook danig.EKC ging in de aanval en was na wat gemiste mogelijkheden in de 7minuut succesvol. Na een corner van Chantal Hofman was het Marjon Bos die uit de kluts voor het doel de 0-1 binnen tikte. Overigens was ook het wedstrijdtempo laag mede natuurlijk door het veld. Het gelukte de thuisploeg om in de 14minuut langszij te komen. EKC dekte niet goed en een De Fivelster brak door en scoorde via de paal de 1-1. EKC moest nu weer op zoek naar de leiding maar ook De Fivel wilde meer. Echter aan EKC-zijde wilde de bal er niet meer in. In de 19minuut kwam de bal via Johanna van de Steeg en Marjon Bos bij Chantal Hofman die over schoot. Drie minuten later zette Mila Bolt Marjon Bos voor het doel maar ook dit kreeg geen gevolg. Aan de andere kant moest ook keepster Maaike Adema enkele malen handelend optreden. EKC kende goede fases maar ook momenten waarop het De Fivel heel ver liet komen en dan zelf in de moeilijkheden kwam. In de 34minuut sloeg EKC dan alsnog toe. Inge Mulder vond Maaike Remijn die op de keepster stuitte maar hierdoor wel een corner in de wacht sleepte. Chantal Hofman nam deze en zag haar schot zo het doel binnen draaien: 1-2. De Fivel liet het er echter niet bij zitten maar de betere kansen waren voor de rust toch wel voor EKC dat er evenwel geen één van wist te benutten. Doordat ook De Fivel niet langs keepster Adema kwam stond het bij de rust nog 1-2.Na de rust toog EKC naar voren maar kwam er vooreerst niet door. Ook moest het oppassen voor de uitbraken van De Fivel want één moment van onoplettendheid en het zou weer gelijk staan. Zoals in de 55minuut toen keepster Maaike Adema haar ploeg voor de gelijkmaker behoedde. EKC liet net als in de eerste helft De Fivel meerdere malen ver komen. Zo schoot De Fivel in de 62minuut net over terwijl drie minuten later een aanval van de oranjehemden net naast ging. In de 68minuut leek EKC de wedstrijd op slot te gooien. Chantal Hofman vond Marjon Bos die doorging, de keepster omspeelde en de 1-3 noteerde. Echter drie minuten later stond het ineens weer 2-3 doordat EKC het zelf weggaf. EKC ging weer naar voren en in de 74minuut was het opnieuw raak. Eerst gaf Marjon Bos de voorzet die Chantal Hofman liet lopen voor Yaël Folkers die echter naast schoot. Nog in diezelfde minuut wist Mila Bolt opnieuw Marjon Bos te bereiken die doorging en de 2-4 binnen schoot. Echter in plaats van de marge verder uit te breidden zakte EKC weer meer in en kreeg daardoor in de 80minuut ineens de 3-4 weer om de oren. Zo werden het nog een spannende 10 minuten maar EKC wist alles wat De Fivel er tegenaan gooide weg te werken zonder zelf evenwel te scoren. Het won zo wel met 3-4 en handhaafde – met de nodige moeite – haar ongeslagen status van dit prille seizoen. Komende zaterdag gaat het naar Groningen voor het duel tegen GV Groen Geel 5.