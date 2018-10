Matig Eenrum thuis onderuit tegen De Wilper Boys: 2-3.

Eenrum verloor zondagmiddag op eigen terrein van De Wilper Boys. In een als kijkspel matig duel werd het een 3-2 nederlaag voor de thuisploeg die zondagmiddag te weinig liet zien om echt recht op meer te hebben.Bron Ommelander Courant Foto Ronnie Afman BafloEenrum was voor zijn tweede thuisduel van het seizoen behoorlijk gehavend. Zo was doelman Anton Brontsema door een bovenbeenblessure niet beschikbaar en was ook Sander Smit nog niet hersteld van een achillespeesblessure. En verder was Sam Hanenburg met zijn klas in het buitenland op pad zodat Jaap van der Ploeg moest puzzelen wat zijn basiself betrof. Zo nam Lammert Brinkhuizen plaats onder de lat en werd Tim Roelink linkervleugelverdediger. En verder nam David Albert Villalta de plaats op het middenveld over van Sam Hanenburg waardoor Nick Rijzinga samen met Bobo Miedema de frontlinie vormde en Mathijs Voos het elftal Eenrumers compleet maakte. De omzettingen bij de thuisploeg zorgden er na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter De Vries uit Veendam er direct voor dat De Wilper Boys de bovenliggende partij was. De eerste echte mogelijkheid was in de 16minuut dan ook voor de bezoekers. Het schot van Kees-Hille Numan werd echter over de lat getikt door doelman Lammert Brinkhuizen. Een minuut later was daar een tweede mogelijkheid voor de bezoekers. Maar nu zag Niels van der Veen zijn schot via de deklat overgaan. Tot dan waren de Eenrumers nog niet echt gevaarlijk voor het doel van keeper Eddie Dijkstra geweest en dat was ook maar goed ook voor de gasten. Want Dijkstra maakte namelijk bij de keren dat hij in actie moest komen geen heel erg zekere indruk. In de vijfentwintigste minuut viel het eerste doelpunt van de wedstrijd te noteren. Op de linkervleugel van de thuisploeg werd Arjan van der Kaap geen strobreed in de weg gelegd door het duo Tim Roelink en Martijs Voos. De middenvelder kon daardoor verder op avontuur om vervolgens vrijwel ongehinderd het strafschopgebied van de thuisploeg binnen te dringen. Wat volgde was een schot van Van der Kaap waar doelman Brinkhuizen het antwoord op schuldig moest blijven: 0-1. Zes minuten later stond het weer gelijk in Eenrum. Na een overtreding op Nick Rijzinga mocht op ongeveer twintig meter van het vijandelijk doel David Albert Villalta een vrije trap nemen. De Winsumer krulde de bal fraai om de muur van De Wilper Boys en toen doelman Dijkstra ook nog eens niet attent reageerde stond het 1-1 in Eenrum. Met nog tien minuten in de eerste helft te gaan kregen de toeschouwers opeens een prima aanval van de thuisploeg te zien. Een aanval die op de linkervleugel door Tim Roelink werd opgezet. De linksback gaf de bal bijna op de achterlijn prima voor en via Nick Rijzinga kwam de bal bij Sybolt Lindenbergh terecht en die op zijn beurt Siebrand Solinger in stelling bracht. Maar de aanvoerder van de Eenrumers zag zijn schot gekeerd worden door doelman Dijkstra. In de 41minuut kwam de thuisploeg, en iets tegen de verhouding in, op 2-1 toen Nick Rijzinga vanuit een corner van David Albert Villalta de bal snoeihard achter doelman Eddie Dijkstra kopte. Dit was even later ook de ruststand na een helft waarin de gasten uit De Wilp het betere van het spel hadden maar Eenrum effectiever met de kansen omsprong. Na de rust veranderde er maar weinig aan het spelbeeld. De bezoekers bleven het spel dicteren tegen een thuisploeg die precies eender dan voor de rust veel te onrustig en gehaast speelde. Er kwamen daardoor steeds meer mogelijkheden voor de gasten maar om te zeggen dat doelman Brinkhuizen veelvuldig in actie moest komen was niet zo. Want de aanvallers van de boys uit De Wilp hadden hun vizier in deze fase van het duel niet echt op scherp staan. In de 70minuut zorgde een foutieve verdedigende actie van Siebrand Solinger er bijna voor dat er een gelijke stand op het scorebord kwam te staan. Maar gelukkig voor Eenrum wist de ook zondagmiddag weer prima spelende Devi de Klerk de fout van zijn aanvoerder te herstellen zodat het 2- 1 bleef in Eenrum. Maar de druk op de defensie van de roodbaadjes werd steeds groter zodat een tweede goal van de gasten eigenlijk niet uit kon blijven. Bij weer een prima aanval van de bezoekers was Kees-Hille Numan het eindstation en de spits wist doelman Brinkhuizen met een bekeken schot kansloos te laten. De bezoekers lieten na de gelijkmaker echter direct zien dat men niet tevreden was met een puntendeling. De in het blauw/zwart spelende bezoekers bleven namelijk jagen op een derde treffer tegen een Eenrum dat te sporadisch op de helft van de tegenstander te vinden was. In de 85was het nogmaals raak voor De Wilper Boys via een frommelgoal waar duidelijk een luchtje aan zat. Want zichtbaar voor velen was dat doelman Brinkhuizen in het doelgebied gehinderd werd door Kees-Hille Numan. Maar de wat pedant overkomende scheidsrechter De Vries vond dat geen overtreding zodat Jeroen Dijkstra de bal simpel over de lijn kon tikken en wat een 2-3 voorsprong voor De Wilper Boys betekende. Een foutieve beslissing van een arbiter die zondagmiddag wel meer beslissingen nam waar vraagtekens bij geplaats konden worden. Want zo waren er in totaal vier gele kaarten die totaal niet pasten in het beeld van een uitermate sportief duel. Na de 2-3 probeerde Eenrum nog wel om de 3-3 op het scorebord te krijgen maar gezien het spel wat de Eenrumers lieten zien was dat misschien ook wel teveel van het goede. Want toen scheidsrechter De Vries het duel uiteindelijk de geschiedenis in floot was iedereen het er wel over eens dat de gasten terecht met de drie punten huiswaarts keerden.Eenrum-De Wilper Boys 2-3(2-1)25. Van der Kaap 0-1, 31. Albert Villalta 1-1, 41. Rijzinga 2-1, 75. Kees-Hille Numan 2-2, 85. Dijkstra 2-3Scheidsrechter: J. de Vries(Veendam)Gele kaarten: Spijk, De Klerk(Eenrum), Van der Leest, Van Dijken(De Wilper Boys)Eenrum: Brinkhuizen; Roelink, De Klerk, Spijk, Lindenbergh; Solinger(82. Hamminga), Nubé, Voos; Albert Villalta; Rijzinga(88. Mulder), MiedemaDe Wilper Boys: Eddy Dijkstra; Jeroen Dijkstra, Wytze Numan, Van Veen, Bakker; Van der Kaap, Ottema, Kees-Hille Numan, Van der Veen; Rick van Dijken, Van der Leest.Verloren van een prima De Wilper BoysEenrum-trainer Jaap van der Ploeg was na afloop van het verloren duel tegen De Wilper Boys duidelijk in zijn commentaar. ,, Naast dat we de doelpunten te simpel weg hebben gegeven creëerden we ook te weinig tegen een overigens prima De Wilper Boys. En verder ging de arbiter bij de derde goal duidelijk in de fout. Maar daardoor hebben we niet verloren. Want dat hebben we echt aan ons eigen spel te danken.”