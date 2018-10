Noordpool in laatste Eemsmond-derby te sterk voor ZEC: 1-3

Twee ploegen die respect voor elkaar hadden, een uitstekende scheidsrechter Kooistra uit Drachten waren de belangrijkste ingrediënten bij de derby tussen ZEC en Noordpool. Een qua veldspel matige wedstrijd die uiteindelijk met 1-3 door de gasten werd gewonnen waarbij ook ZEC, dat voor een prima entourage had gezorgd, een beetje als winnaar mocht worden gezien.ZEC-trainer Bert van der Meer had voor de derby tegen Noordpool de beschikking over een ruime selectie. De thuisploeg had namelijk vijf wissels op de bank zitten en dat waren er twee meer dan bij de gasten uit Uithuizen. Kon men in Zandeweer de niet helemaal fitte spelers aan de kant houden, zoals teammanager Bert Mos voor aanvang van het duel vertelde, bij de gasten was dat anders. Zo was de normaal op zondag voetballende Robert Wijninga nog bij de eerste selectie aangesloten en kwam Johan Kluin pas na 14.00 uur het sportpark in Zandeweer op gelopen omdat de routinier eerst nog had moeten werken. De wat rommelige voorbereiding van Noordpool zorgde er mede voor dat de thuisploeg in de beginfase de bovenliggende partij was al kregen de bezoekers al in de eerste minuut een dot van een mogelijkheid. Mark Bos brak door de defensie van de gastheren maar zag zijn schot tot corner getikt worden door doelman Jacco Knol. In de achtste minuut was daar de eerste mogelijkheid voor de thuisploeg. Vanaf rechts mocht Jens Posthumus een vrije trap nemen. De middenvelder stuurde de bal richting de verre paal maar Robert Bakker kon onvoldoende bij de bal om tot scoren te komen. Twee minuten later kreeg dezelfde Robert Bakker weer een kans op de openingstreffer. Een uitbraak van Ronny Bakker bracht de bal bij zijn broer die echter een enorme ‘mispeer’ produceerde. Waar de jongste Bakker de eerste twee mogelijkheden niet wist te benutten deed zijn oudere broer dat in de 14minuut beter. Op een verre uittrap van Jacco Knol reageerde de defensie van de bezoekers niet goed. Dat zorgde dat de spits in balbezit kwam en even later de bal langs een kansloze Noordpool-doelman Kevin Gjaltema schoot: 1-0. Vier minuut kwam er bij de thuisploeg al een eerste wissel binnen de lijnen. Rechtervleugelverdediger Rick Paapst kon door een blessure niet verder en werd vervangen door Julian Uil. In de twintigste minuut was Robert Bakker dicht bij de 2-0 maar de spits zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Gjaltema. Moest de thuisploeg een vroege eerste wissel toepassen, in de tweeëntwintigste minuut ging er ook vanuit Noordpool een seintje naar scheidsrechter Kooistra. Sander van den Berg kon namelijk niet verder en voor hem kwam Robert Wijninga in het veld. Met in de eerste helft nog een kwartier te spelen ging ook Chiel Sleumer naar de kant. Ook de centrale verdediger was geblesseerd geraakt en moest zich laten vervangen door Arjan Knol. Zo hadden de gastheren binnen het half uur al twee wissels gebruikt in een helft die ZEC eigenlijk een grotere voorsprong op had moeten leveren. Maar na de eerste vijfenveertig stond er nog steeds 1- 0 op het scorebord en wat gezien het spel van de gasten uit Uithuizen niet onlogisch was. Al snel in het tweede part kwam er een tweede wissel aan de kant van de bezoekers. Linkervleugelverdediger Reinier Smit ging in de 50minuut naar de kant en Rick Bos kwam binnen de lijnen. Met Rick Bos in de gelederen ging Noordpool aanvallender spelen en wat twee minuten later al resultaat opleverde. Na een korte corner lepelde Mark Bos de bal voor het doel van Jacco Knol waar de tot dan onzichtbare Martijs Delker de 1-1 achter een kansloze doelman Knol schoot. Vijf minuten later was er een mogelijkheid voor Ronny Bakker op een tweede treffer maar de aanvalsleider van de thuisploeg schoot te gehaast zodat ook deze poging in rook opging. Nadat Vincent Zijlstra in de 67minuut een vrije trap rakelings over had geschoten ging de bal in de 70minuut op de stip. Binnen de beruchte lijnen werd Gijs Balkema aangetikt door Arjan Knol en scheidsrechter Kooistra, die een prima indruk achterliet in Zandeweer, kon niet anders dan een strafschop geven. Een strafschop die even later door Martijs Delker achter doelman Jacco Knol werd geschoten: 1-2. Na de benutte strafschop kregen de bezoekers nog meer grip op het duel al probeerde ZEC met het inbrengen van Damian Mos het tij nog wel te keren. Voor de aanvaller ging de niet helemaal fit aan het duel begonnen centrale verdediger Pascal Koolhof naar de kant. Na deze derde wissel aan de kant van de gastheren was het even later ook Noordpool dat zijn derde wisselspeler binnen de lijnen bracht. In het veld kwam B-junior Jermy Beaumont en naar de kant ging Jeffrey Bos. Ondertussen kabbelde het duel richting de slotminuten waarin Noordpool ook nog een derde treffer wist te scoren. De na het vertrek van Koolhof naar de defensie verhuisde Robert Bakker kwam in de 88minuut in duel met Martijs Delker. Bakker liet zich in dat duel aftroeven door de spits van Noordpool die vervolgens alleen op doelman Knol afging. Delker was echter niet zelfzuchtig want vanuit een ooghoek zag hij dat Mark Bos goed was meegelopen. De breedtepass die volgde was precies op maat zodat het voor Bos een koud kunstje was om de stand op 1-3 te brengen. Uiteraard was het verder zeer sportief duel nu helemaal gespeeld en toen arbiter Kooistra voor de laatste keer een fluitsignaal had laten klinken waren vriend en vijand het er over eens dat de drie punten terecht waren gekomen die daar ook het meeste recht op had.ZEC-Noordpool: 1-3(1-0)14. Ronny Bakker, 52. Delker 1-1, 70. Delker 1-2( str ), 88. Mark Bos 1-3.Scheidsrechter J.H. Kooistra ( Drachten )ZEC: Jacco Knol; Paapst(18. Uil), Koolhof(72, Mos), Sleumer(30.Arjan Knol), Van der Meer; Wieringa, Posthumus, Dijk, Kruit; Robert Bakker, Ronny Bakker,Noordpool: Gjaltema; Kluin, Van der Bijl, Van den Berg( 22. Wijninga), Smit (50, Rick Bos); Jeffrey Bos (75. Beaumont ), Zijlstra, Haan, Balkema; Delker, Mark Bos.Terechte zegeBert van der Meer was na de wedstrijd duidelijk. ,,Over de hele wedstrijd gezien zijn de drie punten terecht naar Noordpool gegaan. Wij hadden echter wel de pech dat we voor de rust al twee keer noodgedwongen moesten wisselen en wat ons in de tweede helft duidelijk heeft opgebroken en we niet meer dat konden brengen wat ons voor de rust wel lukte.Jur Smit was uiteraard blij met de drie punten maar was na afloop niet helemaal tevreden. ,,De eerste helft waren we duidelijk niet goed, Toen had ZEC ook zo maar een tweede goal kunnen scoren. Maar i de tweede helft herpakten we ons goed en zijn we niet meer in de problemen geweest. Daarom denk ik eerlijk gezegd ook wel dat we terecht hebben gewonnen.”