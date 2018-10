Prima teamprestatie bezorgt Noordwolde zege

Noordwolde leverde zaterdagmiddag een prima teamprestatie door het uitduel tegen Holwierde te winnen. Op sportpark Katmis werd het een 3-1 zege voor de bezoekers die vooral in de tweede helft het duel volledig onder controle hadden.Al in de vijfde minuut van de wedstrijd kwam Noordwolde op achterstand toen de gevaarlijke Jurrely Torbed voor Holwierde wist te scoren. Na vijftien minuten kreeg Noordwolde echter wat meer grip op de wedstrijd en kwam het, door een goal van Silvan Havinga, in de 16minuut weer naast de thuisploeg. Na de gelijkmaker kregen beide teams nog de mogelijkheid om wat aan de score te veranderen maar voor de rust werd er niet meer gescoord in Holwierde. In de tweede helft waren het vervolgens de gasten die al snel aan de leiding kwamen. Na een prima aanval was het Laurens Groeneveld die de bal in het doel van Holwierde stifte en wat dus de 1-2 betekende. Na deze tweede goal hadden de geelhemden het duel helemaal onder controle. De persoonlijke duels werden bijna allemaal door de bezoekers gewonnen en die het duel in de 77minuut definitief op slot gooiden. Goed voorbereidend werk van Joram Wijnstra bracht Silvan Havinga in stelling die er met zijn tweede treffer van de middag voor zorgde dat de stand 1-3 werd. Een stand wat na negentig minuten ook de eindstand was in Holwierde. ,,In de eerste vijftien minuten hadden we het even lastig maar na de 1-1 speelden we ons als een hecht team naar een verdiende overwinning,” aldus een tevreden Simon Schuil.