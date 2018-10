Zwaarbevochten zege SV Bedum

SV Bedum wist zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen te winnen. In eigen huis werd er een zwaarbevochten 2-1 zege op VV Groningen behaald.Bron: Ommelander CourantNa de eerste twintig minuten in het thuisduel tegen VV Groningen had de thuisploeg ook zomaar tegen een achterstand van 1-3 aan kunnen kijken. De Bedumers werden namelijk volledig overlopen door de stadjers die een drietal grote mogelijkheden kregen om tot scoren te komen. Gelukkig voor de gastheren wist alleen Davey Wilkens raak te schieten zodat de schade voor de thuisploeg nog enigszins beperkt bleef. Aan de andere kant had SV Bedum ook pech toen een schot van Soeratmin Venema via de lat weer het veld in stuiterde. Nog binnen het half uur kwam de thuisploeg toch terug tot 1-1 door een goal van aanvoerder Wilco Stolwijk. Dit was na vijfenveertig minuten ook de ruststand in een wedstrijd waarin de paarshemden het spel steeds meer naar zich toetrokken. Iets wat zich in de tweede helft voortzette en er voor zorgde dat SV Bedum in de 64minuut op een voorsprong van 2-1 kwam door een goal van Nick Boelhouwer.. Na de 2-1 probeerde VV Groningen vervolgens om via de lange bal meer druk op de defensie van de thuisploeg te zetten. Maar een hardwerkend SV Bedum wist de controle over het duel te behouden zodat de punten, volgens trainer Remy van Wal, terecht in Bedum bleven. ,,In de eerste twintig minuten werden we overlopen en had het ook 1-3 kunnen staan. Maar na de gelijkmaker kregen we meer grip op de wedstrijd maar moesten we wel hard werken om de punten in eigen huis te houden.”