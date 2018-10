Zwaarbevochten zege VAKO

VAKO heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Op sportpark Coendersborg werd er in een knotsgek duel met 4-3 gewonnen van Amicitia VMC.Bron: OostermoerOp sportpark Coendersborg leek er zondagmiddag geen vuiltje aan de lucht voor VAKO dat al voor de rust via Patrick Steenbergen en Melvin Nuwolt op een 2-0 voorsprong kwam. Ook na de rust was het VAKO dat het spel dicteerde maar uit de vele kansen niet de zo belangrijke derde treffer wist te scoren. In de 57minuut was er vervolgens een vervelend oponthoud toen VAKO-doelman Cas van der Wijst bleef liggen na een botsing met Amicitia-spits Lars Willem Punt. De onfortuinlijke goalie moest uiteindelijk afgevoerd worden naar het ziekenhuis waar men een hersenschudding constateerde. In het doel van de Vriezenaren verscheen nu de jonge Kevin Auwema. Ruim tien minuten later was daar weer een waardeloos moment voor de gasten toen Patrick Zwiggelaar natrapte en daardoor van de arbiter met direct rood mocht vertrekken. VAKO moest daardoor met een jonge doelman en een man minder verder tegen een thuisploeg die al snel terugkwam tot 2-2. Maar even later zorgde aanvoerder Patrick Steenbergen voor een hernieuwde voorsprong voor de gasten die daar echter niet lang van konden genieten. Want in dit vreemd duel kwam te thuisploeg weer terug tot 3-3. Maar nog en dezelfde minuut stond het weer 3-4 toen Tim van Huffelen vanaf de aftrap de bal in een keer achter de goalie van de gastheren joeg. Een fantastische goal die VAKO een volgens trainer Arnold van der Kooi terechte zege opleverde. ,,Het was een bizarre wedstrijd door het uitvallen van Cas en de domme rode kaart van Patrick. Maar gelukkig hebben we op karakter het duel weten te winnen en daar zijn we heel erg blij mee. “