Tynaarlo deelt de punten met Zevenhuizen

Tynaarlo deelde zondagmiddag de punten met Zevenhuizen. In het gelijknamige dorp werd het uiteindelijk 4-4 nadat Tynaarlo in de 89minuut nog met 3-4 aan de leiding ging.Bron OostermoerNa drie minuten stond er in Zevenhuizen al een 1-2 stand op het scorebord door twee eigen goals en een doelpunt van Mike Koops. Na dit spectaculair begin was het even rustig in Zevenhuizen waar de thuisploeg in de 17minuut terugkwam tot 2-2. Dit werd ook de ruststand na een helft waarin beide teams nog voldoende kansen kregen om een wijziging in de stand aan te brengen. Na de thee duurde het even voordat er in Zevenhuizen weer werd gescoord. Jeffrey Oldenhuis was er in de 70minuut veranderlijk voor dat de gasten op een 2-3 voorsprong kwamen. Maar waar er in de eerste minuten van de wedstrijd veel werd gescoord was dat in de slotfase niet anders. In de 84minuut kwam de thuisploeg terug tot 3-3 maar vier minuten later schoot Marcel Drent vanaf elf meter de 3-4 achter de goalie van Zevenhuizen. Een strafschop die werd gegeven omdat Wouter Schenk binnen de beruchte lijnen onderuit werd gehaald. Maar na de hernieuwde voorsprong was de koek nog niet op in Zevenhuizen want in de 90minuut werd het door een gemakkelijk gegeven penalty 4- 4. Een stand wat niet veel later ook de eindstand werd en waar Roelof Rutgers uiteindelijk wel mee kon leven. ,,Dat je vlak voor tijd nog twee punten verspeeld is wel wat zuur maar over de gehele wedstrijd gezien kan ik wel leven met een gelijkspel tegen een sterk Zevenhuizen.”