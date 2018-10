SVZ verspeelt weer twee dure punten

SVZ deelde zondagmiddag de punten met Bellingwolde. Na een duel waarin de thuisploeg wederom teveel kansen nodig had om tot scoren te komen werd het in Zeijen uiteindelijk een 2-2 gelijkspel.Voor SVZ wordt het een eentonig verhaal. De Zeijenaren begonnen ook zondag weer prima aan het duel tegen Bellingwolde. Maar het euvel wat de ploeg steeds parten speelt, het moeilijk tot scoren komen, sprak ook nu zijn woordje weer mee. Daardoor duurde het tot de 28minuut voordat de thuisploeg eindelijk tot scoren kwam toen de bal op de stip ging. Avner Leidelmeyer is binnen SVZ de man voor de strafschoppen en faalde ook nu niet en wat de 1-0 voor SVZ betekende. Maar op slag van rust waren het de gasten die via een goal van Alwin Prusen weer op gelijke hoogte kwamen. Na de thee veranderde er niets aan het spelbeeld. De thuisploeg bleef het spel dicteren maar deed ook na de rust te weinig met de kansen die het kreeg. In de 62minuut kwam SVZ dan toch weer aan de leiding door een goal van Lennart Hendriks maar lang kon het daar niet van genieten. Want in de 73minuut kwam er een 2-2 stand op het scorebord te staan door een treffer van Alwin Prusen. Na de tweede goal van de gasten kreeg de thuisploeg nog voldoende mogelijkheden om de drie punten in eigen huis te houden maar uiteindelijk bleef het bij een 2-2 gelijkspel waar Jarno Noord niet blij mee was. ,,We creëerden ook nu weer voldoende kansen maar maken ze niet af. En dat is gewoon heel erg jammer want daardoor beloon je je weer niet.”