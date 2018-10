Ruime zege Eext op Stânfries.

Eext maakt tot nu toe een prima start van het seizoen door. Zondagmiddag werd er namelijk met 3-0 van Stânfries gewonnen zodat Eext is opgeklommen naar een tweede plaats op de ranglijst.Bron OostermoerHet eerste kwartier in het duel tussen Eext en Stânfries liet een beeld zien van twee teams die aardig aan elkaar waren gewaagd. Maar in de 16minuut wist de thuisploeg de 1-0 te scoren door een treffer van Bart Kuik. De Eextenaren kregen nu ook wat meer grip op het duel en kwamen niet veel later op 2-0 door een doelpunt van Gert Warring. En nog in de eerste helft werd het ook nog 3-0 voor de thuisploeg toen Arnold Schuitema de bal achter de goalie van de bezoekers wist te prikken. De ruime voorsprong bij rust zorgde dat de tweede helft er een werd die ook wel schriftelijk afgedaan had kunnen worden. De thuisploeg hoefde niet zo nodig meer en de gasten hadden niet de veerkracht om te proberen om wat aan de achterstand te doen. Zo bleef het dus bij een 3-0 zege voor de thuisploeg en wat volgens Jack Lammerts een terechte uitslag was. ,,Na onze openingstreffer waren we de bovenliggende partij en zijn we geen moment meer in moeilijkheden geweest.”