Moeizame zege FC Zuidlaren

FC Zuidlaren kreeg zaterdagmiddag het gepromoveerde WVV op bezoek. In een wedstrijd waarin de thuisploeg het zichzelf onnodig moeilijk maakte werd het uiteindelijk een nipte 2-1 zege voor de mannen van trainer Edwin PrinsBron OostermoerFC Zuidlaren kreeg zaterdag in het ‘Zuidlaardermarkt-feestgedruis ‘ het prima presterende WVV op bezoek. Een op papier lastige tegenstander omdat de gasten met een score van 7 punten uit drie duels naar Zuidlaren kwamen. Maar al vroeg in de wedstrijd zag het er goed uit voor de thuisploeg toen Koen Eshuis zijn ploeg op een 1-0 voorsprong wist te zetten. Nog in de eerste helft werd het ook nog 2-0 voor de gastheren toen een van de verdedigers van WVV zo vriendelijk was om de bal achter zijn eigen doelman te prikken. De 2-0 ruststand zorgde dat men aan de kant van de thuisploeg in de tweede helft direct wilde doordrukken naar een nog comfortabele voorsprong. Maar helaas kwam daar maar weinig van terecht. FC Zuidlaren weigerde in de tweede helft namelijk om de trekker definitief over te halen. Het moest zelfs toestaan dat de gasten door een benutte strafschop nog terugkwamen tot 2-1 zodat het uiteindelijk zelfs nog billenknijpen werd voor de thuisploeg. Maar gelukkig voor FC Zuidlaren bleef het 2-1 zodat trainer Edwin Prins en zijn mannen met een goed gevoel de festiviteiten rond de Zuidlaardermarkt konden gaan beleven. ,,Het was onnodig moeizaam maar dat had ik wel verwacht. De Zuidlaardermarkt was natuurlijk de laatste dagen het gespreksonderwerp en dan hoop je als trainer dat je geen averij oploopt. Dat is uiteindelijk gelukt en daarom is het prima zo,” aldus Edwin Prins.