Geflatteerde zege Actief op Bakkeveen

Anders dan de uitslag van doet vermoeden had Actief het niet gemakkelijk in Bakkeveen. Want na vijfenveertig minuten stond het nog maar 0-2 in Friesland waar in de tweede helft uiteindelijk nog vier goals bijkwamen.Bron: OostermoerIn Bakkeveen werd het in de eerste helft een moeizaam verhaal voor de gasten die in de 12minuut door Ermin Imelman op 0-1 kwamen. Zeven minuten later werd het door een goal van Ennio Jansen vervolgens 0-2 en leek het een gemakkelijke middag te gaan worden voor de ploeg uit Eelde/Paterswolde. Maar tot aan de rust werd er niet meer gescoord in Bakkeveen maar waar al snel in de tweede helft verandering in kwam toen Ermin Imelman die met zijn tweede goal van de middag de stand op 0-3 bracht. De derde goal van Actief zorgde dat het geloof in een goed resultaat bij Bakkeveen nu was verdwenen waardoor Actief in de slotfase van het duel kon uitlopen naar 0-6 waarbij alle drie de goals op naam kwamen van Ermin Imelman. Bij het halve dozijn aan treffers bleef het vervolgens ook zodat Actief met een duidelijke, maar volgens Peter Slijfer geflatteerde zege huiswaarts keerde. ,,In de eerste helft hadden we het lastig met Bakkeveen maar toen we snel na de rust op 0-3 kwamen liet de tegenstander het lopen en konden we nog uitlopen naar een 6-0 overwinning.”