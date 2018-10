Eerste seizoenoverwinning Glimmen.

Glimmen heeft zijn eerste seizoenoverwinning te pakken. In Appingedam werd er namelijk met 0-2 van DVC gewonnen.In Appingedam zag het er in de beginfase niet goed uit voor Glimmen. De thuisploeg kwam direct fel uit de startblokken en de gasten dreigden even te worden overlopen. Maar na het eerste kwartier minuten zakte de aanvalsdrang van de gastheren wat weg en kwamen de Glimmenaren wat beter in de wedstrijd. Er kwamen nu ook wat mogelijkheden voor de gasten die in de 22minuut zelfs op 0-1 kwamen door een treffer van Rick Oosterhof. Na de openingsgoal kregen beide teams vervolgens de nodige kansen om een wijziging in de score te brengen maar na vijfenveertig minuten stond het nog steeds 0-1 in Appingedam. Na de thee had Glimmen het duel nog beter onder controle en kwam het met nog een kwartier te spelen zelfs op 0-2. Bij een aanval van de bezoekers werd er in het eigen strafschopgebied hands gemaakt door een van de verdedigers van de gastheren. Dat zorgde dat de bal op de stip ging en Patrick Gorter vanaf 11 meter de tweede treffer van Glimmen op het scorebord schoot. Na de 0-2 probeerde de thuisploeg nog wel om nog een verandering in de stand te brengen maar uiteindelijk bleef het 0-2 zodat Glimmen zijn eerste zege van het seizoen binnen wist te slepen. ,,Het werd ook tijd dat we onze eerste zege zouden behalen want anders kom je in de onderste regionen terecht en dat is een positie waar we niet horen,” was Glimmen-trainer Patrick Beek na afloop duidelijk in zijn commentaar.