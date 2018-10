Eerste punten voor Yde de Punt

Yde de Punt is eindelijk van de hatelijke nul af. In het Friese Fochteloo werd de plaatselijke hoofdmacht op een 2-1 nederlaag getrakteerd.Yde de Punt moest voor zijn vierde duel naar het Friese Fochteloo om daar te proberen van de hatelijke nul af te komen. In Fochteloo was het direct Yde de Punt wat het spel dicteerde en zich een groot aantal kansen wist te creëren. Maar kansen zijn nog geen doelpunten want er moest een strafschop aan te pas komen om de gasten aan een voorsprong te helpen. Een strafschop die werd benut door Mark Koops en wat voor een 0-1 ruststand zorgde. Na de pauze veranderde er niet veel aan het spelbeeld. De bezoekers bleven de bovenliggende partij en kwamen door Gert Hoekstra op een terechte 0-2 voorsprong. De thuisploeg deed ondertussen wel pogingen om het tij te keren maar ook verdedigend had de formatie van trainer Willem Dontje zijn zaken aardig op orde. In de slotfase kwamen de gastheren nog wel terug tot 1-2 maar verder liet Yde de Punt het niet komen zodat de drie punten mee naar Drenthe gingen en waar teamleidster Anita Koerts duidelijk mee in haar nopjes was. ,,Eindelijk lieten we zien dat we wel degelijk goed kunnen voetballen hoewel we ook nu weer heel veel kansen nodig hadden om tot scoren te komen.”