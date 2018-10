EKC dames nestelen zich aan kop

Op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen speelden de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) zaterdag 13 oktober tegen de dames van het lager geklasseerde SV Lycurgus uit Groningen.Onder leiding van scheidsrechter R. Bolt uit Kloosterburen begon EKC zeer ongelukkig aan de wedstrijd. Al in de 1minuut kwam Lycurgus op 0-1 toen een schot via een stuit keepster Nicky Bos op het verkeerde been zette en het leer tegen de touwen rolde. EKC moest nu op jacht naar de gelijkmaker terwijl het Lycurgus van verdere treffers moest afhouden. De stadjers waren snel in de omschakeling en waren dan ook behoorlijk dreigend. Echter één schot ging over en twee andere ballen waren een prooi voor keepster Bos. Het was dan ook EKC dat in de 16minuut langszij kwam. Michelle Koster vond Sarah Rijzinga die vanaf de linkerflank de bal voorgaf. Voor het doel stond Emma Postma die het leer binnenschoot: 1-1. Echter Lycurgus bleef komen opzetten en maakte het EKC behoorlijk lastig. Gelukkig waren keepster Bos en de EKC-defensie alert en ruimden zij elke stadjer dreiging uit de weg. Aan de andere kant was ook EKC voorin niet succesvol zodat 1-1 ook de ruststand werd. In de rust werd Joni Lukkien gewisseld voor Rebecca Postma.Na de rust was het begin voor Lycurgus maar de gasten kwamen er niet door of stuitten op keepster Nicky Bos. Aan de andere kant lukte het ook EKC vooreerst niet om een voorsprong te nemen maar in de 63minuut was het wel raak. Rebecca Postma vond Sarah Rijzinga die nu vanaf de rechterflank de bal voor het doel bracht. Wederom stond Emma Postma paraat om de bal binnen te knikken: 2-1. Lycurgus kwam hierna meer opzetten maar had het wel behoorlijk druk met commentaar te leveren op scheidsrechter Bolt en speelde daardoor meer tegen zichzelf dan tegen EKC. Het was de thuisploeg dat in de 74minuut op 3-1 kwam. Irene bos passte op Sarah Rijzinga die van afstand het Groninger doel onder vuur nam. De bal leek naast te gaan maar daalde alsnog en vloog via de rechterbovenhoek – vanuit Sarah’s positie – alsnog het doel binnen. Evenwel was de vreugde van korte duur want een minuut later stond het alweer 3-2. Bij de tegenaanval werd er hands gemaakte en een goed benutte strafschop was het gevolg. Vervolgens gingen beide ploegen nog vol aan de bak wat een boeiend en spannende slotfase opleverde. Van Lycurgus ging veel dreiging uit maar echte kansen leverde hun dat evenwel niet op. In de 85minuut kwam 2elftalspeelster Chantal Hofman er nog in voor Michelle Koster. De betere kansen waren nog voor EKC maar vrije trappen van Emma Postma kregen geen vervolg en ook Chantal Hofman liep eerst vast op de keepster en zag later haar schot net naast gaan. Zo bleef het 3-2 voor EKC dat hiermee nog steeds ongeslagen is en nu samen met Sint Annaparochie de koppositie deelt. Komende zaterdag wacht de tweede bekerronde tegen eersteklasser Vitesse’63 uit Koekange eveneens in Kloosterburen om 14.00 uur.1. Lycurgus 0-1; 16. Emma Postma 1-1; 63. Emma Postma 2-1; 74. Sarah Rijzinga 3-1; 75. Lycurgus 3-2.