EKC dames 2 nog ongeslagen

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) troffen zaterdag 13 oktober op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen het laag geklasseerde ST De Heracliden/Corenos 2 uit Uithuizermeeden en Roodeschool.Onder leiding van scheidsrechter G. Adema uit Kloosterburen trok EKC vanaf de aftrap het initiatief naar zich toe. Het bevond zich duidelijk meer op de helft van de gasten dan omgekeerd maar kwam er niet door omdat De Heracliden/Corenos met 5 verdedigsters speelden. Hierdoor wisten ze alles van EKC op te vangen. Zo waren Chantal Hofman en Johanna van de Steeg onfortuinlijk. De enkele malen dat De Heracliden/Corenos er door leek te komen stond EKC-keepster Maaike Adema paraat en pakte elke bal op die op haar af kwam. In de 23e minuut brak EKC de ban. Johanna van de Steeg vond Marjon Bos die op snelheid doorging, de keepster omspeelde en de bal in het doel deponeerde: 1-0. EKC controleerde maar het duurde tot de 36e minuut eer haar tweede doelpunt viel. Bij een aanval van EKC waarbij Marjon Bos en Charlotte van Dort betrokken waren kreeg de keepster de bal niet klemvast en was Bos net iets sneller wat haar de 2-0 opleverde. EKC wilde meer en kreeg ook kansen. Echter Chantal Hofman, Sanne Werkman en Inge Mulder waren niet succesvol waarbij Hofman zelfs de kruising raakte. Dit leverde een mooi geluid op maar geen treffer zodat het bij de rust nog 2-0 stond.Na de rust stond bij EKC Nikki Werkman op doel. De tweede helft was 4 minuten oud toen de 3-0 viel. Chantal Hofman passte op Johanna van de Steeg die de bal vanaf links voor het doel bracht. Hier stond Yaël Folkers net op de juiste plaats om de bal binnen te tikken. EKC wilde meer maar moest tot de 62e minuut wachtten eer er wee gedoelpunt werd. Chantal Hofman stuitte op de keepster die haar inzet tot corner verwerkte. Hofman gooide de bal voor het doel alwaar wederomn Yaël Folkers uit de kluts de 4-0 noteerde. EKC bleef domineren maar treffers vielen er niet meer ondanks enkele grote mogelijkheden. Charlotte van Dort raakte het zijnet terwijl Chantal Hofman op de keepster stuitte, naast schoot en wederom het ijzerwerk van de doelpaal uittestte. Het was juist De Heracliden/Corenos dat een treffer wist te plaatsen in de 87e minuut. Een speelster kon zo doorlopen en de 4-1 scoren. Hier bleef het bij zodat EKC 2 evenals de hoofdmacht haar ongeslagen status nog weet te behouden. Komende zaterdag wacht het inhaalduel in Zeerijp tegen De Fivel, aanvang 10.50 uur.