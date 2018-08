Goede start EKC dames

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) openden het nieuwe seizoen 2018-2019 zaterdag 25 augustus op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen met een oefenwedstrijd tegen derdeklasser LAC Frisia 1883 uit Leeuwarden.Onder leiding van scheidsrechter B. Korhorn uit Kloosterburen begonnen beide elftallen met aftastend voetbal waarna EKC langzamerhand het initiatief naar zich toe trok. In de 8minuut was het dan ook raak. Een bal werd naar voren gespeeld alwaar Dinie Bouius het leer oppikte en deze over de keepster in het doel deponeerde: 1-0. EKC trok door en twee minuten later was het wederom raak. Een corner van Janet Toonder belandde via Wendy Reitsma en Marjon Bos bij Emma Postma die inschoot: 2-0. Frisia probeerde wat terug te doen maar had in deze eerste helft weinig in de melk te brokkelen. Nadat EKC een bal overschoot en Sarah Rijzinga na een pass van Emma Postma op de keepster stuitte was het in de 22minuut wederom in de roos. Met een fraaie boogbal verschalkte Sarah Rijzinga de Frisia-keepster: 3-0. EKC bleef domineren wat in de 40minuut wederom in een doelpunt uitmondde. Sarah Rijzinga kwam over de linkerflank opzetten en gaf de bal voor alwaar Irene Bos deze oppikte en in het doel schoot: 4-0. Tot de rust bleef het hierbij.Na de rust bood Frisia aanzienlijk meer tegenstand. EKC kwam er moeilijker door en doelpunten bleven dan ook uit. EKC-keepster Nicky Bos hoefde echter ook nu nauwelijks in te grijpen en hield dus dan ook de nul. EKC bleef meer naar voren spelen maar het duurde tot de 73minuut eer er weer gejuicht kon worden. Een corner van Marjon Bos werd door Wendy Reitsma tegen de paal gekopt maar de terugkomende bal belandde bij Nina Korhorn die deze alsnog tegen het net schoot: 5-0. Hierna wilde EKC nog wel meer maar slaagde daar niet meer in. Daar ook Frisia niets meer terug wist te doen bleef het bij de 5-0 en startte EKC goed met het nieuwe seizoen. Komende woensdag wordt er geoefend tegen Opende en komende zaterdag wacht de eerste bekerwedstrijd uit tegen Ternaard.8. Dinie Bouius 1-0; 10. Emma Postma 2-0; 22. Sarah Rijzinga 3-0; 40. Irene Bos 4-0; 73. Nina Korhorn 5-0.B. Korhorn (Kloosterburen)Sarah Rijzinga, Marije Roelink, Janet Toonder, Gretha Annema, Dinie Bouius, Irene Bos, Nicky Bos, Marjon Bos, Emma Postma, Nina Korhorn, Wendy Reitsma, Rebecca Postma.