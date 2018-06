Promotie Noordwolde 2

De promotiewedstrijd Noordwolde 2-RWF 2 is zaterdag door Noordwolde gewonnen met 2-1. Dat zorgde dat de reserves van Noordwolde zijn gepromoveerd naar de reserve tweede klasse. In de eerste helft kwam de thuisploeg, door een treffer van Patrick Benink op een 1-0 voorsprong maar wist RWF nog in de eerste helft de gelijkmaker te scoren. Na de pauze bleef de thuisploeg de bovenliggende partij en was het Patrick Benink die de stand op 2- 1 bracht. Een stand die na negentig minuten nog op het scorebord stond zodat het feest was in Noordwolde. Een Noordwolde 2 dat de zege meer dan verdiende in een van spanning zindert duel dat onder prima leiding stond van het arbitraal trio Mustafa, Doornbos en Kuipers.