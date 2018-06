Seizoen voorbij voor Bedum na late tegentreffer

Voor SV Bedum-zondag is het seizoen na de eerste nacompetitieronde afgelopen. In eigen huis waren de Bedumers zeker niet de mindere van Udiros uit Nieuwehorne maar grossierde de thuisploeg zondagmiddag in het missen van kansen om de uiteindelijke zege naar zich toe te trekkenHet nacompetitieduel tussen SV Bedum-zondag en Udiros uit het Friese Nieuwehorne had een bijzonder tintje kunnen hebben. Want in de selectie van de Friezen stonden namelijk de namen van Geert-Arend Roorda en de Fin Niklas Tarvajarvi vermeld. Maar beide oud-profs waren zondagmiddag echter niet als speler van de partij. Van de Fin was in Bedum helemaal geen spoor te bekennen en Roorda nam als coach de honneurs waar voor de ook afwezige coach Gerald Sibon. Aan de kant van de thuisploeg was bijna iedereen fit want alleen Thijs Helder en Luuk Brands waren nog niet helemaal blessurevrij. Maar beide waren wel zo fit dat Helder in de basis kon starten en Brands als wisselspeler beschikbaar was. Voor aanvang van het duel tegen derdeklasser Udiros was trainer Abel Darwinkel duidelijk over de kansen van zijn ploeg. ,,We treffen in Udiros een tegenstander die over een hele matige defensie beschikt. Want dat mag je wel zeggen wanneer je in een seizoen 102 tegentreffers te verwerken krijgt. Dus daar liggen onze kansen op een goed resultaat vandaag en waar ik gezien de sterke van mijn ploeg alle vertrouwen in heb.” Nadat scheidsrechter Joop de Vries, die werd geassisteerd door de neutrale assistenten Krol en Aartsen, alle formaliteiten in orde had bevonden kon er om even over half drie begonnen worden aan het nacompetitieduel tissen SV Bedum en Udiros. Een duel wat een wat moeizame openingsfase kende waarin de eerste echte kans voor de thuisploeg was. In de dertiende minuut stuurde Job Mol teamgenoot Davey Jurna op avontuur. Maar alleen voor doelman Mark Stobbe schoot Jurna de bal over het doel van de gasten waar een bekeken schot in de benedenhoek een betere optie was geweest. Waar de Bedumers de kans lieten liggen om aan de leiding te komen deden de gasten dat nog geen zestig seconden beter. Op het randje van het strafschopgebied van de thuisploeg werd Piet Klaster goed aangespeeld door Romke Faber. De spits kreeg vervolgens teveel vrijheid om aan te leggen voor het schot waar doelman Lankman kansloos op was: 0-1.Zes minuten later moest Udiros een eerste wissel toepassen toen aanvoerder Romke Faber niet meer verder kon en werd vervangen door Martin Heida. Rond het half uur was daar een volgende kans voor de gasten. Nu was het invaller Martin Heida die het doel van SV Bedum onder vuur nam maar de Fries zag zijn schot rakelings naast gaan. In de 36minuut kon er eindelijk door de aanhang van de Bedumers gejuicht worden. Een vrije trap van Musi Sharanshi werd door Marco Consten achter doelman Stobbe getikt. Waar heel Bedum stond te juichen stond assistent Aartsen echter met de vlag omhoog. Onpartijdige De Vries ging uiteraard in overleg met zijn jonge collega die De Vries moest vertellen dat hij een handsbal had gezien. Dat zorgde dat het feestje voor de thuisploeg dus niet doorging en het richting het rustsignaal nog steeds 0-1 in het voordeel van de gasten stond. Een stand waar in een verder als kijkspel matige eerste helft geen verandering meer in kwam. Na de thee was er direct een eerste kans voor de bezoekers maar gelukkig voor de thuisploeg struikelde Marten Jitse Kuperus over een polletje op het verder egaal vlakke kunstgrasveld van Bedum. Na acht minuten in de tweede helft moest aan de kant van de bezoekers ook Douwe Jense geblesseerd het speelveld verlaten. Jense werd vervangen door Jelmer Brouwer. Ondertussen begon SV Bedum de druk steeds meer op te voeren want er stond namelijk nog steeds een 0-1 stand op het scorebord. Een stand wat zou betekenen dat het nacompetitieavontuur voor de paarshemden afgelopen zou zijn. Rond de 55minuut was het opeens alarmfase één in Bedum. Bij een sportief teruggegeven bal reageerde de defensie van de gasten niet adequaat genoeg. En omdat arbiter De Vries en zijn kompaan Krol ook niet bij de les waren ging Jurna er met de bal vandoor. Gelukkig voor de gasten was doelman Stobbe wel bij de les want die wist te voorkomen dat Jurna de bal binnen kon schieten. Zowel binnen als buiten de lijn was het even wat minder gezellig allemaal maar even later werd er weer vrolijk verder gevoetbald in Bedum. In de 58minuut was daar een volgende kans voor de gastheren. Een voorzet van Jesse Fokkema zeilde echter over alles en iedereen heen zodat het bij een kans bleef. Na deze kans voor de thuisploeg spoorde Abel Darwinkel zijn spelers nog meer aan om het tempo op te voeren, Want steeds duidelijker werd dat de bezoekers het conditioneel steeds lastiger kregen. In het centrum van de defensie van de Friezen deed Johan Ros zijn naam namelijk eer aan door de bal steeds naar voren te rossen maar toch leek het een kwestie van tijd dat de gelijkmaker ging vallen. Richting het laatste kwartier stond het echter nog steeds 0-1 in Bedum en begon het er toch wat zorgelijk uit te zien voor de thuisploeg. Met Luuk Brands, voor de geblesseerd geraakte Job Mol, ging de thuisploeg vol voor in eerste instantie de gelijkmaker. Een gelijkmaker die er in de 82minuut eindelijk kwam. Een pass van Marco Consten kwam bij Davey Jurna die de bal vervolgens doorspeelde naar Ruben Stuive. De aanvoerder van de thuisploeg wist vervolgens met een schuiver doelman Stobbe te passeren zodat er een 1-1 stand op het scorebord kwam te staan. Een stand die, wanneer dit de eindstand zou worden, een verlenging van dertig minuten zou betekenen. Maar zo ver wilde SV Bedum het niet laten komen en ook de gasten hadden weinig trek in nog een dertigtal extra minuten. Want ook de ploeg uit Nieuwehorne begon opeens te voetballen in een poging om met de winst huiswaarts te keren. Doordat beide teams nu opeens vol voor de winst gingen werd het een leuke slotfase in Bedum die voor de thuisploeg in een regelrechte deceptie eindigde. Want waar het in de slotfase kansen regende voor de paarshemden waren het de withemden uit Friesland die in de 88minuut op 1-2 kwamen. Bij een uitval van Udiros reageerde de defensie van de gastheren onvoldoende wat Marten Jitse Kuperus de kans bood om doelman Lankman beheerst te passeren. Na deze enorme tegenvaller gingen de Bedumers nog wel op jacht naar een hernieuwde gelijkmaker maar in het doel van Udiros bewees Mark Stobbe dat hij wel degelijk een balletje kon vangen al werd daar in het SV Bedum-kamp anders over gedacht. Zo bleef het uiteindelijk bij een stand van 1-2 in het voordeel van Udiros en wat betekende dat de Friezen naar de volgende nacompetitieronde gaan en het seizoen voor SV Bedum-zondag 1 voorbij is.SV Bedum-Udiros: 1-2(0-1)14. Klaster 0-1, 82. Stuive 1-1, 87. Kuperus 1-2Scheidsrechter: J de Vries. Assistenten: Krol, AartsenSV Bedum: Lankman; Sharanshi, Helder, Van Loenen; Fokkema; Korpershoek, Stuive, Thoma, Mol(75.Brands); Consten, Jurna.Udiros: Stobbe; Jense(53. Brouwer), Hendrik Faber, Johan Ros, Ron van der Woude; Bosma, Jeroen Ros, Romke Faber(20. Heida), Kuperus, Arnold van der Woude, Klaster.