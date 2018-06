EKC dames pakken beker

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 2 juni alsnog een grote prijs gepakt. Op Sportpark “De Hege Simmerdijk” te Joure van de SC Joure mocht het aantreden tegen competitiegenoot Helpman in de finale van de Noordelijke Districtsbeker A-categorie.Onder de goede leiding van de aangewezen scheidsrechter R. Pasveer – eveneens geassisteerd door twee aangewezen assistent-scheidsrechters – ontspon zich een bijzonder spannende wedstrijd waarbij beide partijen er vol voor gingen. Het spel bewoog zich dan ook heen en weer. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en probeerden steeds de diepte te zoeken. Nadat Sarah Rijzinga op de keepster stuitte na een pass van Gretha Annema was het Helpman die in de 7minuut heel dicht bij een treffer was maar deze raakte de deklat. Vervolgens mocht EKC het proberen maar liep vast. In de 10minuut leek Helpman op een voorsprong te komen toen Zarah Schrijver voorzette en Justin Kuiper inkopte. Gelukkig voor EKC werd de treffer wegens buitenspel afgekeurd. EKC nam het weer over maar zag Sarah Rijzinga in de 15minuut stuitten op een goed keepende Helpman-keepster Mayra Tjin a Koeng. Het bleef ongemeen spannend want verliezen was voor beide partijen uiteraard geen optie. Echter zowel EKC als Helpman bleven vastlopen. Overigens waren beide keepsters – Nicky Bos bij EKC en Mayra Tjin a Koeng bij Helpman – goed op dreef. Ook werkten de beide defensies hard. Wel speelde EKC feller en agressiever en stonden zij dichter bij hun “man”. In de slotfase – de 46minuut leek Helpman door te breken maar wist Desie Tjoelker het leer net weg te werken. Zo stond het bij de rust nog 0-0.Ook de tweede helft bleef spannend. Beide partijen wilden wel maar wisten de weg naar het doel niet te vinden. Zo lanceerde Gretha Annema in de 50minuut Sarah Rijzinga maar zij liep vast op keepster Koeng. Ook Irene Bos was onfortuinlijk in haar pogingen evenals Sarah Rijzinga. In de 61minuut werd de moegestreden Rebecca Postma vervangen door Chantal Hofman. In de 66minuut bracht Desie Tjoelker wederom redding bij een gevaarlijke Helpman-aanval. Beide ploegen wisten hun pogingen niet in doelpunten om te zetten. In de 79minuut werd Emma Postma vervangen door Marjon Bos. Zoals eerder gemeld bleef het spel ongemeen spannend want wie zou scoren zou waarschijnlijk de beker pakken. Achterin bij EKC werkten verdedigsters Wendy Reitsma, Nicky Knol, Desie Tjoelker en Dinie Bouius zich een slag in de rondte om Helpman van scoren af te houden. In de slotfase was Helpman er weer dichtbij. In de 92minuut kwam Helpman-spits Justine Kuiper net enkele centimeters te kort om de bal in te koppen en zag Laura Top bij haar inzet drie minuten later EKC-verdedigster Desie Tjoelker op haar pad zodat het bij 0-0 bleef en strafschoppen uitkomst moesten bieden. EKC mocht beginnen en Sarah Rijzinga schoot de eerste binnen: 0-1. Vervolgens maakte Helpman gelijk en zette Chantal Hofman haar ploeg weer op 1-2. Helpman kwam weer gelijk maar nu was het Gretha Annema die raak schoot: 2-3. Hierna schoot Helpman naast maar Marjon Bos zag haar schot gestopt dus de beslissing viel nog niet. Helpman mistte wederom door de lat te raken maar bij EKC raakte Irene Bos de paal waarna Helpman wel raak schoot en het weer 3-3 stond. Wendy Reitsma startte bij het om-en-om schieten en trof de roos: 3-4. De Helpman-speelster die nu moest kwam heel onzeker over en zag haar schot dan ook over gaan waardoor EKC voor het eerst in haar bestaan – en die van haar voorgangsters v.v. Eenrum en v.v. Kloosterburen – de Noordelijke Districsbeker pakte en zo de competitie alsnog met een mooie prijs afsloot. Na de huldiging en de feestelijke terugtocht in de bus werd er in de kantine van de v.v. Kloosterburen nog een feestje gebouwd. Hiermee werd de competitie goed afgesloten en kunnen de dames in de zomerstop van hun welverdiende rust genieten om komende seizoen in de landelijke beker een poging te doen om ver te komen.R. PasveerNicky Bos, Desie Tjoelker, Irene Bos, Nicky Knol, Janet Toonder, Dinie Bouius, Gretha Annema, Sarah Rijzinga, Wendy Reitsma, Emma Postma (79. Marjon Bos), Rebecca Postma (51. Chantal Hofman). Wel wissel maar niet ingevallen: Michelle Koster, Marije Roelink en Joni Lukkien