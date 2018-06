EKC 2 sluit competitie af met overwinning

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden woensdagavond 30 mei hun laatste competitiewedstrijd op Sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen tegen hekkensluiter Winsum 3 uit het gelijknamige dorp. Uit had EKC met 1-6 gewonnen. Nu stond EKC echter tegenover een versterkt Winsum dus het kon nog alle kanten op.Het begin was voor EKC. Het was meer voorin en kreeg mogelijkheden. De eerste al na een minuut toen Charlotte van Dort na een voorzet van Chantal Hofman op de keepster vastliep. Winsum wist eveneens twee corners van Sanne Werkman weg te werken en zag vervolgens Charlotte van Dort nogmaals op haar keepster vastlopen. In de 7minuut kreeg EKC toch wel een kleine tegenslag te verwerken. Marijn Nienhuis raakte geblesseerd en kon niet verder. Winsum probeerde wel wat terug te doen maar moest in deze fase het initiatief aan EKC laten. Echter vooralsnog wist EKC dat niet uit te buiten. In de 23minuut was het evenwel raak. Chantal Hofman brak over rechts alleen door en schoot de 1-0 binnen. Hierna liet EKC de teugels wat vieren en kon Winsum meer dreigend komen opzetten. Vooral op het middenveld liet EKC het wat liggen. Gelukkig was keepster Maaike Adema goed op dreef en ingeval Winsum er toch door leek te komen stond zij paraat zoals in de 36minuut. Juist in deze fase dat Winsum wat meer mocht komen opzetten scoorde EKC in de 41minuut. Chantal Hofman vond Minke Bergstra die de 2-0 binnen tikte. Dit werd ook de ruststand.Ook na de rust deed Winsum nog volop mee maar ook EKC liet zich niet onbetuigd. Zo zag Chantal Hofman tweemaal haar aanval vastlopen op de keepster. Ook de gasten probeerden de aansluiting te vinden maar vonden een sterk verdedigende defensie van EKC op haar weg. Vooral Marlies Tammens en ook Charlotte van Dort hadden het hier druk mee. Het eerste serieuze schot van Winsum kwam in de 61minuut maar keepster Adema maakte deze onschadelijk. Een minuut later moest ze opnieuw ingrijpen. En ook in de 63minuut wist ze door goed uit te komen ervoor te zorgen dat Winsum uiteindelijk naast schoot. Aan de andere kant wist Chantal Hofman eveneens het net niet te vinden. Nadat ook Inge Mulder op de keepster stuitte was het in de 74minuut wel weer raak. Via Minke Bergstra en Chantal Hofman kwam de bal andermaal bij Inge Mulder die nu wel het net wist te vinden: 3-0. EKC wilde nu meer en twee minuten later was het opnieuw in de roos. Inge Mulder gaf de bal voor en Chantal Hofman roste deze erin: 4-0. EKC wilde nu meer en begon aan te dringen. Ook Winsum bleef goed meedoen. Minke Bergstra zag haar schot in de 77minuut naast gaan. Een minuut later moest keepster Adema uitkomst brengen maar Winsum gaf het niet op. Vervolgens was het weer de beurt aan EKC maar zowel Inge Mulder als Chantal Hofman vonden de Winsum-keepster in hun weg. Ook zag Mulder een inzet nog naast gaan. Keepster Adema moest in de 86minuut eveneens nogmaals in actie komen maar verder bleven treffers uit zodat 4-0 de eindstand werd en EKC met een overwinning het seizoen afsloot en met een goed gevoel de zomerstop ingaat. Overigens speelden Elene Boersma en Joni Meurs van Eenrum MO17 een goede wedstrijd en floot scheidsrechter G. Adema eveneens een puike partij. Zaterdag zal een groot deel van EKC 2 aanwezig zijn bij de bekerfinale EKC- Helpman. EKC 2 eindigde dit seizoen op een 4of 5plaats – afhankelijk van SV Bedum 3 –met 36 punten uit 20 wedstrijden en een doelsaldo van 67 voor en 47 tegen. De doelpunten kwamen op naam van Chantal Hofman 33, Inge Mulder 5, Janneke Rietema 5, Anouk Koster 4, Romy Rijzinga 3, Maaike Remijn 3, Charlotte van Dort 2, Minke Bergstra 2, Joni Lukkin 1, Vivian Huizenga 1, Marijn Nienhuis 1, Marjon Bos 1, Loes Korhorn 1, Desie Tjoelker 1, Maaike Adema 1, Nicky Knol 1, Mila Bolt 1 en Sanne Werkman 1.23. Chantal Hofman 1-0; 41. Minke Bergstra 2-0; 74. Inge Mulder 3-0; 76. Chantal Hofman 4-0.G. Adema (Kloosterburen).Charlotte van Dort, Joni Lukkin, Sanne Werkman, Chantal Hofman, Marlies Tammens, Liesanne Tammens, Yaël Folkers, Minke Bergstra, Inge Mulder, Iris Knol, Joni Meurs, Elene Boersma, Marijn Nienhuis, Maaike Adema, Ryanne Bakker.