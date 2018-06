Kloosterburen in matige derby onderuit tegen kampioen Eenrum: 2-3.

Een uitblinkende Kloosterburen-keeper Sander Adema, een afgekeurde goal en een fraaie vrije trap van Nick Rijzinga waren wel de opvallendste zaken in de derby tussen Kloosterburen en Eenrum. Een derby die door en het warme weer en omdat er niets meer op het spel stond dat predicaat overigens absoluut niet verdiende.Voor de derby tussen Kloosterburen en Eenrum was het verhaal duidelijk. De thuisploeg had bij winst nog kans om een plaatsje op de ranglijst te stijgen zodat het als nummer negen de competitie zou beëindigen en voor kampioen Eenrum was het alleen nog maar een stukje prestige wat telde. De thuisploeg had er voor gekozen om de jeugd een kans te geven. Zo waren er namelijk basisplaatsen voor de jongelingen Niels van der Maar, Jorn Bolt en Niels Bolt en bleven Bert Mennes en Joost Gerdez aan de kant tegen een Eenrum dat niet kon beschikken over Milan Rutkowsky en Sybolt Lindenbergh maar wel Enrique Ruben Garcia weer in de gelederen had. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Cleveringa uit Baflo was het de thuisploeg die met fris aanvalsspel het de Eenrumers direct lastig wist te maken. Fris aanvalsspel wat er in de 9minuut voor zorgde dat de thuisploeg aan de leiding kwam. Bij een wat onduidelijke situatie voor het doel van de Eenrumers was het Olger Jonker die de bal het laatste tikje gaf zodat er een 1-0 stand op het scorebord kwam te staan. Na deze snelle openingstreffer voor de gastheren herpakte de kampioen zich een beetje. De roodbaadjes kregen wat meer grip op het spel van Kloosterburen zonder dat het echte kansen op de gelijkmaker wist te creëren. Rond de twintigste minuut had de thuisploeg echter over geluk niet te klagen. Na een overtreding op Sigmar van der Tuuk mocht Eenrum op ongeveer twintig meter van het doel van Kloosterburen een vrije trap nemen. Een vrije trap die even later door Nick Rijzinga op de lat werd geschoten. Een paar minuten later was het weer Rijzinga die het vanaf twintig meter mocht proberen maar nu was het de deze middag formidabel keepende Sander Adema die de bal uit de bovenhoek ranselde. Rond de 32minuut was er even commotie in een als kijkspel matige eerste helft. Bij een aanval van de gasten verdween de bal achter doelman Sander Adema in het doel en leek de 1-1 op het scorebord te komen omdat arbiter Cleveringa zeer gedecideerd naar het midden wees. Maar zijn assistent, Theo Bos, had zijn vlag omhoog omdat hij buitenspel had gezien. Na overleg tussen het duo kwam de leidsman op zijn beslissing terug en bleef het 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Na de pauze hadden beide teams een wissel toegepast. Bij de thuisploeg kwam Joost Gerdez als vervanger van Jorn Bolt in het veld en bij de gasten was Roy Kamps de vervanger van Tim Roelink. Met Kamps in de gelederen kwam er duidelijk meer tempo en gevaar in het spel van de gasten die in de 47minuut op gelijke hoogte met de thuisploeg kwamen. Op rechts kreeg Sigmar van der Tuuk alle ruimte om een voorzet af te leveren die door Bobo Miedema achter een kansloze Sander Adema werd getikt. Drie minuten had Eenrum aan de leiding kunnen komen maar Sander Smit zag zijn schot rakelings naast het doel van Sander Adema verdwijnen. Met nog iets meer dan twintig minuten te spelen kwam Kloosterburen weer aan de leiding. Waar doelman Anton Brontsema dacht aan buitenspel waren het echter zijn verdedigers die stonden te slapen zodat Joost Gerdez simpel de 2-1 kon binnentikken. Zes minuten later stond het echter weer gelijk op sportpark Westerklooster. Bij een aanval van de gasten werd Sigmar van der Tuuk omver geduwd door doelman Adema en wees arbiter Cleveringa naar de stip. Vanaf elf meter was het even later Roy Kamps die Sander Adema kansloos liet: 2-2. Doelman Adema zou in de tweede helft trouwens uitgroeien tot de beste man op het veld. Want de jonge keeper wist in zijn eentje meerdere goals van de Eenrumers te voorkomen. Voor velen was de 2-2 daarom ook een stand waarop arbiter Cleveringa dewel had mogen affluiten, want om nu te zeggen dat het publiek een echte derby kreeg voorgeschoteld zou de waarheid niet zijn. Maar de zeer matte derby kreeg uiteindelijk toch nog een winnaar. Met nog een minuut aan officiële tijd op het elektronisch scorebord werd er in de defensie van Kloosterburen een overtreding gemaakt op Bobo Miedema. Ook nu kwam de deze keer centraal in de verdediging spelende Nick Rijzinga weer naar voren om zich met de vrije trap te belasten. De met een fantastische traptechniek gezegende Eenrumer had bij zijn derde poging nu wel het geluk mee want de bal zeilde, en onhoudbaar voor doelman Adema, in de linkerbovenhoek: 2-3. Voor Kloosterburen was dit uiteraard een domper en helemaal omdat Joost Gerdez vlak voor de derde treffer van de Eenrumers de thuisploeg op 3-2 had moeten brengen. Maar alleen voor Brontsema faalde de routinier hopeloos in de afwerking. Na de 2-3 liet de leidsman uit Baflo vervolgens nog een aantal minuten doorspelen waarin de thuisploeg nog probeerde om een derde treffer te forceren. Maar toen het laatste fluitsignaal op sportpark Westerklooster klonk stond er een 2-3 eindstand in het voordeel van de Eenrumers op het scorebord. Een eindstand die gezien het groot aantal reddingen wat Kloosterburen-keeper Adema in vooral de tweede helft had moeten verrichten volstrekt in orde was.Kloosterburen-Eenrum: 2-3(1-0)9. Jonker 1-0, 47. Miedema 1-1, 70. Gerdez 2-1, 76. Kamps 2-2(str), 89. Rijzinga 2-3Scheidsrechter: J. Cleveringa ( Baflo)Kloosterburen: Adema; Wieringa, Van der Maar, Van der Laan, Durenkamp; Jonker, Jorn Bolt, Kat, Tukker; De Schutter, Niels BoltEenrum: Brontsema; Van der Tuuk, Rijzinga, Roelink(46. Kamps ), Brinkhuizen; Garcia, Nubé( 75. Mulder), Smit, Solinger( 75.Hanenburg); Spijk, Miedema