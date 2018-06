Wel winst op VVSV’09 maar geen nacompetitie voor Noordpool

Drie goals van Johan Kluin, gekrakeel over shirts zonder rugnummers en een afscheidnemende trainer Jaap van der Ploeg die als assistent-scheidrechter fungeerde. Dat waren de meest opvallende zaken in Ulrum waar Noordpool wel met 7-2 van VVSV’09 wist te winnen maar door de winst van Holwerd tegen Wardy naast de nacompetitie greep.In het duel tussen VVSV’09 en Noordpool stond er voor de thuisploeg niets en voor de gasten uit Uithuizen nog wel degelijk wat op het spel. De Ulrumers wisten namelijk al voor de laatste speelronde dat ze als hekkensluiter het seizoen zouden gaan afsluiten. En dat was iets waar de uit Ulrum vertrekkende Jaap van der Ploeg niet echt verbaasd over was. ,,Door werkzaamheden en studie was de trainingsintensiteit van te veel spelers te laag. Dat zorgde er voor dat we in de meeste duels in de tweede helft in de problemen kwamen en de punten vaak bij de tegenstander terecht kwamen,” aldus Van der Ploeg. Waar er voor de thuisploeg dus niets meer op het spel stond was dat voor Noordpool anders. De gasten moesten hopen op puntverlies van Holwerd in het uitduel tegen Wardy. Als dat gebeurde, en Noordpool zou winnen van VVSV’09, zat er voor de ploeg van Jur Smit nog een leuk toetje aan te komen. ,,We hebben het niet zelf meer in de hand want we moeten hopen dat Wardy aan zijn sportieve verplichtingen voldoet. En zelf moeten we natuurlijk ook nog even van VVSV’09 winnen. En dat is iets waar nog wel wat voor moet gebeuren. Want een aantal weken geleden heb ik met eigen ogen gezien dat ze het De Lauwers knap lastig wisten te maken. Dat duel eindigde toen in 4-4 maar die VVSV’09 eigenlijk had moeten winnen,” aldus Smit die samen met het handjevol aanwezigen in Ulrum zag dat er bij de opkomst van beide teams al van alles fout ging. Noordpool kwam namelijk, met toestemming van arbiter Jasper Wiersema, in zijn inloopshirts het veld op. Dit omdat deze shirts beter bestand waren tegen de tropische temperaturen die ook Ulrum hadden weten te bereiken. Maar via aanvoerder Jaap Bremer tekende de thuisploeg protest aan omdat de shirts, en wat in de A-categorie verplicht is, niet van rugnummers waren voorzien. Daarom was dit ook een domme beslissing van regelkenner Wiersema die wel wist dat een bal bij een vrije trap twee centimeter naar achteren moest liggen maar het ten onrechte toestond dat de gasten met ongenummerde shirts aan de wedstrijd wilden beginnen. Dat zorgde vervolgens voor het nodige verbaletussen vooral teamleider Gert-Jan Zijlstra en een wisselspeler aan de kant van de Ulrumers, Hans von Henning. Verbaal geweld dat beide voorzitters, Albert de Groot en Klaas de Rouw, uiteindelijk deed besluiten om in te grijpen met de mededeling dat er wel belangrijkere zaken waren dan doorzeuren over iets wat totaal niet belangrijk was. Ondertussen werd er al gevoetbald in Ulrum en was het de thuisploeg die in de 12minuut aan de leiding kwam. Goed voorbereidend werk van Patrick Rienks zorgde dat de bal bij Joost de Vries kwam die van dichtbij doelman Gjaltema kansloos liet: 1-0. Door deze toch wel wat onverwachtse tegentreffer schrok Noordpool wat wakker en onder aanvoering van Jos Klip en Johan Kluin werd wat meer de aanval gezocht. Zo was er in de vijftiende minuut een kopkans voor Martijs Delker en schoot Marko van den Berg even later de bal snoeihard op de lat. Rond de 25minuut was daar vervolgens een drinkpauze in Ulrum waar ondertussen het nieuws doorkwam dat Holwerd in Ferwert op voorsprong stond tegen Wardy. Dat zorgde dat de ploeg van Jur Smit er absoluut een tandje bij moest zetten om zelf winnen van rode lantaarndrager VVSV’09 en dan moest hopen dat de stand in het duel tussen Wardy en Holwerd nog in hun voordeel ging veranderen. Nadat er rond de dertigste minuut een aantal ballen door enkele spelers aan de kant van de thuisploeg niet goed genoeg waren bevonden moest er driftig gezocht worden naar het exemplaar waar het duel mee werd begonnen. In de 38minuut werd het vervolgens 1-1 in Ulrum. Uit een corner van Richard Haan was het Johan Kluin die de bal achter een kansloze doelman Patrick Valkema, een van de betere spelers zaterdagmiddag, frommelde. Vijf minuten later was het weer raak voor de gasten. Bij de thuisploeg begonnen de krachten wat weg te vloeien en dat zorgde dat Martijs Delker een vrije doortocht kreeg en de stand koeltjes op 1-2 bracht. Na de pauze was het vervolgens helemaal gedaan met de tegenstand van de Ulrumers. Want al in de 46minuut bracht Johan Kluin, na goed aangeven van Jens Posthumus, de stand op 1-3. Zeven minuten later was hetzelfde duo ook verantwoordelijk voor de 1-4 waarbij Posthumus weer de aangever en Kluin de afmaker was. In de 58minuut was er vervolgens nog even een opleving aan de kant van de thuisploeg. Een pass van Joost de Vries kwam terecht bij Harm Klaver die van een te slap ingrijpende defensie alle ruimte kreeg om doelman Kevin Gjaltema in de verre hoek te passeren: 2-4. Waar het Ulrum-kamp de hoop had dat hun favorieten het de bezoekers nog lastig konden maken bleek die hoop vals te zijn. Want in de 70minuut zorgde Johan Kluin, met afstand de beste man op het veld, er met een prachtige individuele actie voor dat het 2-5 werd. Na deze vijfde treffer voor Noordpool werd het duel in Ulrum helemaal een parodie op een voetbalwedstrijd omdat ondertussen bekend was dat Holwerd uit bij Wardy op 0-2 was gekomen. Een stand wat betekende dat de kansen voor Noordpool om de nacompetitie te bereiken bijna tot nul waren gereduceerd. Dat zorgde dat het in de laatste twintig minuten helemaal nergens meer om ging en het enige vermeldenswaardige was dat Noordpool, via een treffer van Gijs Balkema in de 75en een goal van Richard Haan in de 87minuut, hekkensluiter VVSV’09 op een 7-2 nederlaag trakteerde. Na het laatste fluitsignaal van een matig acterende arbiter Wiersema was men echter nog niet klaar in Ulrum. Want het verbaal geweld aan het begin van de wedstrijd en misschien wel de tropische temperaturen zorgden bij meerdere personen voor totaal onnodige overspannen reacties die niet pasten bij een wedstrijd die voor de neutrale toeschouwer niet om aan te gluren was.VVSV’09-Noordpool: 2-7(1-2)12. De Vries 0-1, 38. Kluin 1-1, 43. Delker 1-2, 46. Kluin 1-3, 53. Kluin 1-4, 58. Klaver 2-4, 70. Kluin 2-5, 75. Balkema 2-6, Haan. 2-7Scheidsrechter: J. Wiersema( Grootegast)VVSV’09: Valkema; Werkman, Bremer, Steigstra Van Straten(46. Claassen); Rienks, Schaap(46. Von Henning), Meijer, Klaver; Veldman, De Vries.Noorpool: Gjaltema; Posthumus, De Winter, Klip, Doornbos Clevering; Zijlstra, Balkema, Haan, Marko van den Berg; Kluin, Delker.