EKC besluit seizoen met een nederlaag

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 26 mei de competitie niet met een overwinning kunnen afsluiten. Op Sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen trok SV Lycurgus uit Groningen met 2-3 aan het langste eind. Uit had EKC nog net met 1-2 gewonnen.Onder leiding van scheidsrechter H. Reitsma uit Kloosterburen ging het aanvankelijk aardig gelijk op. Er waren wat kansen aan beide kanten en het was EKC dat in de 21minuut de leiding kwam. Via Sarah Rijzinga en Irene Bos belandde de bal bij Emma Postma die deze voorgaf. Michelle Koster joeg het leer tegen de touwen: 1-0. Vervolgens zakte EKC meer en meer in. Lycurgus was nu duidelijk meer voorin en in de 34minuut kwam men dan ook gelijk toen een hoge bal over keepster Nicky Bos in het doel vloog: 1-1. EKC had zich nog niet helemaal hersteld van deze gelijkmaker toen drie minuten later ook de 1-2 er ineens invloog. Zo stond de thuisploeg ineens van een voorsprong op een achterstand. Het probeerde wel wat terug te doen maar slaagde daar niet in. Op slag van rust in de 45minuut werd het allemaal nog erger toen een vrije trap zo in het doel zeilde: 1-3. Dit werd ook de ruststand.De tweede helft begon met een aanvallend Lycurgus. Later kwam ook EKC er wat meer uit maar vooralsnog leverde dit niets op. Coach Joost Gerdez begon dan ook te wisselen. Irene Bos (65min.) en Michelle Koster (71min.) werden vervangen door respectievelijk Marije Roelink en Chantal Hofman. Gretha Annema stuitte in de 75minuut nog op de keepster. Twee minuten later maakte ze plaats voor Loes Korhorn die haar laatste wedstrijd voor EKC ging spelen. Lichamelijke klachten nopen haar om haar voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. In de 79minuut kreeg EKC nog hoop op een beter resultaat. Janet Toonder vond Chantal Hofman die de 2-3 produceerde. EKC deed er nog van alles aan om gelijk te komen daarbij tevens Lycurgus tegenhoudend van verder uitlopen maar het mocht niet meer baten. Het bleef 2-3 waarmee EKC het seizoen 2017-2018 met een nederlaag afsloot. Door dit resultaat eindigde EKC op een 7plaats met 28 punten uit 20 wedstrijden en een doelsaldo van 34 voor en 34 tegen. De doelpunten kwamen op naam van Sarah Rijzinga 15, Chantal Hofman 5, Rebecca Postma 4, Janet Toonder 4, Irene Bos 2 en verder Gretha Annema, Michelle Koster, Emma Postma en Wendy Reitsma elk met 1 doelpunt. Na afloop werd er afscheid genomen van Loes Korhorn als speelster. Zij blijft wel aan de club verbonden als vrijwilligster. De dames maken zich nu op voor de bekerfinale komende zaterdag in Joure tegen competitiegenoot Helpman maar deden zich eerst nog tegoed aan een lekkere barcecue na de wedstrijd.