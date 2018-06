EKC 2 en De Fivel delen de punten

Op donderdagavond 24 mei speelden de damesvoetballers van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) 2 de return tegen de dames van De Fivel uit Zeerijp. Uit had EKC met 3-2 verloren dus men wilde revanche.Het werd een spannende wedstrijd met zeer veel gemiste kansen aan beide zijden. Onder de goede leiding van scheidsrechter J. Rensema uit Groningen was het begin voor De Fivel. Het was duidelijk meer voorin dan EKC. De gasten kregen dan ook mogelijkheden zoals in de 3e minuut toen ze maar liefst tweemaal naast schoten. Aan de andere kant waren er ook kleine kansjes voor EKC maar Anouk Koster liep vast en een hoge bal van Inge Mulder was een prooi voor de keepster. Het was dan ook De Fivel dat middels een snelle aanval in de 7e minuut de leiding nam: 0-1. Hierna kwam EKC wat meer in haar spel maar ook De Fivel bleef goed meedoen. Nu moest EKC dus weer komen en kreeg dan ook de mogelijkheden. In de 10e minuut bereikte Romy Rijzinga Anouk Koster maar de keepster van De Fivel was net eerder. Nog in dezelfde minuut legde Koster de bal opzij en schoot Sanne Werkman naast. Een minuut later kreeg ook een corner van Anouk Koster geen vervolg. De Fivel zag in de 14e minuut een schot naast gaan. Een minuut later wilde Chantal Hofman na een voorzet van Anouk Koster met het hoofd afronden maar dat mislukte helaas. In de 16e minuut was De Fivel dicht bij een treffer maar keepster Christina Prins greep in waarna de daarop volgende corner door Liesanne Tammens werd weggewerkt. Daarna was het de beurt aan EKC . In de 17e minuut vond Anouk Koster Chantal Hofman die op de keepster stuitte en in de 20e minuut diende de volgende goede kans zich aan. Op een vrije trap van Sanne Werkman taste de keepster mis en Inge Mulder schoot deze richting het doel om dan net te zien dat de bal net voor de lijn werd weggehaald. Ook in de 26e minuut nam Mulder het doel onder vuur maar nu lag de keepster weer in de weg. De Fivel mocht ver op komen van EKC. In de 28e minuut vloog een corner van hun achter het doel. Uiteindelijk lukte het EKC om in de 31e minuut langszij te komen. Nadat de bal over allerlei schijven heen ging belandde het in de kluts bij Anouk Koster die de 1-1 binnen wist te schieten. EKC wilde meer en drie minuten later kreeg het dat dan ook. Anouk Koster stuurde Sanne Werkman op pad die op haar beurt Chantal Hofman wist te vinden. Hofman schoot raak: 2-1. EKC kreeg nog meer mogelijkheden om de score verder uit te breiden. Een vrije trap van Sanne Werkman ging naast, een solo van Charlotte van Dort eindigde over de lat en Joni Lukkin vond Anouk Koster die naast schoot. De Fivel werd ook nog even gevaarlijk maar toen de rust aanbrak stond de 2-1 nog op het scorebord.Ook in de tweede helft waren er kansen over en weer hoewel EKC er wel wat meer kreeg. Ook nu was het begin weer voor De Fivel maar gelukkig voor EKC wist ze hier vooreerst niets mee te doen. Echter ook EKC liet – toen het meer in haar spel kwam – mogelijkheden liggen. De eerst al na 4 minuten. Een schot van Anouk Koster werd tot door de keepster tot corner verwerkt welke genomen werd door Chantal Hofman maar verder geen vervolg kreeg. Twee minuten hierna vond Joni Lukkin Chantal Hofman die echter op de keepster stuitte. In de 52e minuut ging een vrije trap van Romy Rijzinga ook over. De Fivel was ook wel voorin maar moest eerst toezien dat EKC de kansen creëerde en deze vervolgens liet liggen. Zo zag Joni Lukkin haar schot in de 57e minuut tegen de paal belandden, stuitte Charlotte van Dort een minuut later op de keepster en was Yaël Folkers toen net te laat om het af te maken. Ook zag Joni Lukkin haar vrije trap in de 58e minuut hoog over gaan. Twee minuten hierna zag Chantal Hofman haar inzet gestopt door de keepster en weer een minuut hierna belandde haar corner net op de lat. Het aloude spreekwoord deed zich ook nu weer gelden: scoor jij niet dan doet je tegenstander, dat wel en aldus geschiedde in de 65e minuut. Eerst redde EKC-keepster Christina Prins nog maar in de omschakeling daarop stond de verdediging stil en kwam De Fivel langszij: 2-2. Nu begon EKC meer aan te vallen en kreeg het kansen. Het benutten was echter het probleem. Corners van Anouk Koster en Chantal Hofman haalden niets uit en Chantal en Charlotte van Dort schoten naast. Aan de andere kant liet ook De Fivel zich niet onbetuigd en het was aan het goede keeperswerk van Christina Prins (2 x zelfs achter elkaar) te danken dat de gasten in de 72e minuut niet de leiding namen. EKC kende hele goede fases om vervolgens weer in slechte periodes terecht te komen. Door het drukkende weer begon ook de vermoeidheid een rol te spelen. EKC kwam er niet door en zag tot overmaat van ramp De Fivel in de 78e minuut ook nog eens de leiding nemen: 2-3. Een minuut later trok EKC echter de stand alweer gelijk. Uit een voorzet van Chantal Hofman knalde Minke Bergstra de 3-3 binnen. Nu wilden beide partijen meer en deden daar dan ook van alles voor. Wel liet EKC steken vallen waardoor De Fivel dreigend kon komen opzetten. Gelukkig stond eerst keepster Prins in de weg en later werkte libero Marlies Tammens ook nog eens een De Fivel-aanval weg. In de slotfase schoot De Fivel ook nog eens net naast zodat 3-3 ook de eindstand werd. Er had meer in gezeten voor EKC maar het had ook andersom kunnen zijn. Gezien het spelbeeld was de uitslag wel een afspiegeling van de wedstrijd. Na afloop werd er afscheid genomen van keepster Christina Prins met een bloemetje. Zij zal volgend seizoen meedoen bij de Eenrum 7x7 damesvoetbal. Maaike Adema zal haar plaats onder de lat overnemen. Ook Anouk Koster zal vanwege een stage in Spanje lange tijd afwezig zijn maar van haar wordt wel verwacht dat ze na deze stage weer meedoet. Woensdag 30 mei speelt EKC 2 haar laatste competitiewedstrijd thuis in Kloosterburen (18.45 uur) tegen Winsum 3.