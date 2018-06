Kampioen Eenrum niet langs Zevenhuizen: 2-2.

Kampioen Eenrum speelde zondagmiddag in zijn laatste thuiswedstijd van het seizoen 2017-2018 met 2-2 gelijk tegen Zevenhuizen. Dat gebeurde in een wedstijd die voor de rust een slap spelend Eenrum liet zien en die ook na de rust niet het sprankelend spel van enkele dagen eerder in het kampioensduel tegen Tynaarlo op de mat kon leggen.Eenrum-trainer Jaap van der Ploeg wilde zondagmiddag absoluut aan zijn sportieve verplichtingen voldoen. De Eenrumers waren woensdagavond weliswaar kampioen geworden maar dat betekende niet dat de kampioen er tegen Zevenhuizen met de pet naar ging gooien. ,,We gaan dat zeker niet doen. Want Zevenhuizen is samen met Yde de Punt en Groen Geel nog in de race voor de nacompetitie. Dus kan het niet zo zijn dat wij onze sportieve plicht niet vervullen,” aldus Van der Ploeg die voor het laatste thuisduel in het seizoen 2017-2018 geen beroep kon doen op Milan Rutkowsky en aanvoerder Siebrand Solinger. De centrale verdediger sukkelt al een paar weken met een kapotte kruisband en Solinger werd onderweg vanuit Brabant naar Eenrum met autopech geconfronteerd. Dat zorgde dat er basisplaatsen waren voor Kevin Oostema en Tim Spijk in een duel die op fraaie wijze begon. Tegenstander Zevenhuizen vormde namelijk een mooie erehaag voor de kampioenen wat door alles en iedereen aan de kant van de Eenrumers zeer werd gewaardeerd. Na dit bijzonder begin waren het vervolgens de gasten die het heft in handen namen tegen een Eenrum dat veel te slap aan de wedstrijd begon. Zo was daar in de 7minuut al een eerste kans voor de gasten toen Klaas Jelsma een vrije trap voor het doel slingerde die door Vincent Tanis rakelings naast werd gekopt. Tien minuten later stond de defensie van de Eenrumers weer te schutteren toen Klaas Jelsma een volgende grote kans kreeg om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Twee minuten later kwam het ontstellend zwak acterend Eenrum, waar Milan Rutkowsky en Siebrand Solinger duidelijk werden gemist, toch op achterstand. Op een vrije trap van Joel ten Have wist Lammert Brinkhuizen in eerste instantie redding te brengen maar de goalie was kansloos op de rebound van Klaas Jelsma: 0-1. Na de openingstreffer van de bezoekers gebeurde er in de eerste helft niets meer wat het noteren waard was of het moest al de drinkpauze zijn die de uitstekend fluitende Patrik Kamphuis op verzoek van de spelers toestond. Een drinkpauze die voor het nodige hoongelach onder de toeschouwers zorgde omdat zondagmiddag nog niet zo warm was dat de bekende mussen dood van het dak vielen. Na de reguliere onderbreking na vijfenveertig minuten keerde Bobo Miedema niet meer terug bij de Eenrumers en hij werd vervangen door Anton Brontsema. De doelman was een drietal duels door zijn vakantie niet aanwezig geweest en mocht daarom de tweede helft de honneurs voor Lammert Brinkhuizen waarnemen die in de tweede helft weer als veldspeler fungeerde. Al in de eerste minuut na de rust kwam Eenrum op gelijke hoogte met Zevenhuizen. Goed voorbereidend werk van Nick Rijzinga bracht de bal bij Roy Kamps die vervolgens Zevenhuizen-doelman Jeffrey de Jong kansloos liet: 1-1. De thuisploeg speelde na de rust duidelijk in een wat hoger tempo en kwam in de 59minuut op een op dat moment verdiende voorsprong. Na een overtreding op Nick Rijzinga in het strafschopgebied van de gasten wees arbiter Kamphuis gedecideerd naar de stip. Voor de elfmetertrap meldde zich deze keer Roy Kamps die vervolgens met zijn tweede treffer van de middag de stand op 2-1 bracht. Vier minuten later moest Anton Brontsema vol in actie komen toen Sander Smit de bal knullig verspeelde. Maar gelukkig voor de roodbaadjes reageerde hun goalie attent zodat de voorsprong in tact bleef. In de 65minuut had Zevenhuizen niet over geluk te klagen. Na een goed lopende aanval van de thuisploeg was het Tim Spijk die het doel van de gasten onder vuur nam. Maar helaas voor de gastheren werd het schot van Spijk door de paal gekeerd. Eenrum, dat in het tweede bedrijf beter speelde dan voor de rust, creëerde zich steeds meer kansen op een derde treffer die Zevenhuizen waarschijnlijk definitief op de knieën had gekregen. Zo probeerde Nick Rijzinga in de 69minuut om tot scoren te komen maar het schot van de Eenrumer had te weinig kracht om Zevenhuizen-keeper Jeffrey de Jong te verontrusten. Met nog een kwartier te gaan besloot Jaap van der Ploeg om de twee B-junioren die als wisselspelers fungeerden ook nog wat speelminuten te gunnen. Zo kwam Sam Hanenburg in de 79minuut voor Sander Smit binnen de lijnen en even later mocht ook Jurriën Mulder, als vervanger van Tim Spijk, zijn debuut in het eerste elftal van Eenrum maken. Nadat Sybolt Lindenbergh in de 90minuut de kans op 3-1 had laten liggen, zijn schot ging net over, kwamen de gasten in de 93minuut nog op gelijke hoogte met de thuisploeg. Weer zwak ingrijpen van de defensie van Eenrum zorgde dat Vincent Tanis de 2-2 achter een kansloze Anton Brontsema kon koppen. Een treffer wat ook direct het laatste wapenfeit van beide ploegen was want arbiter Kamphuis liet namelijk niet meer aftrappen. Zo eindigde het laatste thuisduel van de kampioen in een 2-2 gelijkspel en waar Jaap van der Ploeg wel mee kon leven. ,, De eerste helft leek helemaal nergens op wat we lieten zien. Dat was na de rust gelukkig wat beter. Maar over de hele wedstrijd gezien verdiende Zevenhuizen het niet dat ze met lege handen huiswaarts zouden keren dus is het prima zo.”Eenrum-Zevenhuizen: 2-2(0-1)20. Jelsma 0-1, 46. Kamps 1-1, 59. Kamps 2-1(str), 90+3. Tanis 2-2Scheidsrechter: P. Kamphuis (Groningen)Eenrum: Brinkhuizen; Lindenbergh, Oostema, Roelink, Van der Tuuk; Spijk(80. Mulder), Smit(79. Hanenburg), Nubé, Kamps; Rijzinga, Miedema(46. Brontsema)Zevenhuizen: De Jong, Agema, Kobus, Dik, Uitham; Peter Mulder, Van Esch, Slotema, Ten Have, Tanis, Jelsma