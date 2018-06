Rood Zwart Baflo voor het eerst in de historie kampioen

Voor het eerst in de historie van Rood Zwart Baflo werd het vlaggenschip zaterdagmiddag kampioen. Dat gebeurde in het thuisduel tegen het Friese Blija wat door de Bafloërs uiteindelijk met 4- 1 werd gewonnen. Een zege die er voor zorgde dat het zaterdag nog lang gezellig bleef in Baflo.Foto Ronnie AfmanVoor Rood Zwart Baflo was het verhaal voor aanvang van het thuisduel tegen Blija helder. Bij winst zouden de Bafloërs namelijk kampioen in 5C zijn en wat het eerste kampioenschap van het vlaggenschip in de historie van de club zou betekenen. Een kampioenschap wat trainer Jan Potma al een beetje aan de horizon zag liggen. ,,Ik heb echt vertrouwen in een goede afloop vandaag. De hele entourage klopt dankszij alles en iedereen die betrokken is bij Rood Zwart Baflo. En daarom is het nu aan ons om al die vrijwilligers op een kampioenschap te trakteren,” aldus Potma die voor het duel tegen Blija over een complete selectie kon beschikken. Bij het opkomen van de beide teams was het vuurwerk luid en duidelijk over Baflo te horen en ook de rookbommen zorgden voor een sfeervol begin van het kampioensduel van Rood Zwart Baflo. Om precies een minuut over half drie floot scheidsrechter De Wal voor de eerste keer en kreeg het publiek in Baflo een wat rommelig eerste kwartier te zien. De thuisploeg begon namelijk wat behoudend en waar de gasten zich geen raad mee wisten. Het duurde uiteindelijk tot de 24minuut voordat er van een eerste echte kans voor de gastheren gesproken kon worden. Op ongeveer vijfentwintig meter van het doel van de bezoekers mocht Melvin Folkerts ongehinderd aanleggen voor een schot. De frêle middenvelder haalde vol uit maar het schot leek een prooi te worden voor Blija-doelman Haitsma. Maar de lange doelman ging echter innaar de rechterbenedenhoek zodat het schot van Folkerts de thuisploeg aan de leiding bracht: 1-0. Zes minuten later kwam de thuisploeg op 2-0. Nu stond Melvin Folkers aan de basis van het doelpunt. Want met een fraaie pass bezorgde hij Mark van Zanten een vrije doortocht richting doelman Haitsma. Een doelman die even later het antwoord schuldig moest blijven op de schuiver van de rechterspits. Waar verwachtte werd dat de thuisploeg nu door zou drukken naar een nog grotere voorsprong ging dat feest echter niet door. Want uit een corner van Jan-Minne Holwerda was het Jeroen van der Holst die de stand op 2-1 bracht. De aansluitingstreffer van de bezoekers zorgde even voor wat onrust binnen de gelederen van de thuisploeg waar Duncan Torrenga nog niet echt los kon komen van zijn opponent Gosse Broersma. Maar de vleugelflitser van de Bafloërs is een momentenvoetballer en wat hij in de 43minuut op fraaie wijze etaleerde. Vanuit het niets dook Torrenga in een gat in het verdedigingsblok van de gasten en wat werd gezien door de in balbezit zijnde Melvin Folkerts. Wat volgde was een prima pass van de jonge techneut op Torrenga die op zijn beurt doelman Haitsma tot een figurant declasseerde: 3-1. In de pauze waren de meeste kenners het er vervolgens wel over eens dat het vreemd moest lopen wilde de thuisploeg in zijn laatste thuisduel het kampioenschap nog gaan verspelen. Iets waar het in de tweede helft ook werkelijk geen moment naar uitzag. Het regende namelijk direct na de rust kansen voor de thuisploeg. Zo kreeg Jordi Potma rond de 50minuut twee dotten van kansen om de score verder op te voeren maar de spits van de Bafloërs faalde beide keren oog in oog met doelman Haitsma. Nadat Jeroen van der Holst in de 62minuut heel dicht bij de 3-2 was, maar zijn schot echter net naast het doel van Wim Beukema zag gaan, gooide de thuisploeg het duel in de 67minuut definitief op slot. Op de rechtervleugel werd Mark van Zanten goed aangespeeld door Melvin Folkerts. De rechterspits van de Bafloërs leverde vervolgens een prima voorzet af die voorbij de verste paal terecht kwam bij de volledig vrijstaande Duncan Torrenga. De met afstand beste voetballer aan de kant van de thuisploeg deed precies datgene wat je in een dergelijke situatie moet doen en dat is de bal vol op de slof te nemen en hopen dat je een beetje geluk hebt. En dat geluk had de vleugelspits, want het schot van Torrenga verdween namelijk als een streep in het doel achter een kansloze Blija-goalie Anne Haitsma: 4-1. Na de vierde goal van de thuisploeg ging het kansenfestival voor de thuisploeg gewoon verder. Maar vooral Jordi Potma en Mark van Zanten waren zaterdagmiddag duidelijk ongelukkig in de afwerking zodat het nog steeds maar 4-1 stond. Ondertussen was Jan Potma al druk bezig met het voorbereiden van de wissels. Want met zeven reservespelers op de bank moest er wel even watworden om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Maar de geroutineerde trainer/coach loste dat probleem op hoewel hij wist dat hij een viertal wisselspelers teleur moest stellen. Maar door het wisselbeleid van hun trainer kregen de afscheidnemende doelmannen Wim Beukema en Rick Folkerts en Joram Sportel wel dat afscheid wat ze verdienden. En verder werd de zaterdagmiddag uitstekend spelende Melvin Folkerts in de slotfase vervangen door Robin Meinema. Door de drie wissels werd het vervolgens een rommelige slotfase in Baflo waar niemand echt om maalde op het sportcomplex van Rood Zwart Baflo. Want om precies 16. 15 uur was daar het laatste fluitsignaal van arbiter De Wal die het niet moeilijk had gehad in een uitermate sportief duel tussen de thuisploeg en het Friese Blija. Een laatst fluitsignaal wat betekende dat het vlaggenschip van Rood Zwart Baflo voor het eerst in de historie van de vereniging zich mocht laten huldigen als kampioen en volgend seizoen in de vierde klasse mag uitkomen.Rood Zwart Baflo-Blija: 4-1(3-1)25. Melvin Folkerts 1-0, 30. Van Zanten 2-0, 33. Van der Holst 2-1, 43. Torrenga 3-1, 67. Torrenga 4-1.Scheidsrechter: W. de Wal(Midwolda)Rood Zwart Baflo: Beukema(82. Rick Folkerts); Kruizinga, Rutgers, Ten Boer, Smit; De Roo(83. Robin Meinema), Melvin Folkerts(85. Sportel), Arjen Potma; Jordi Potma, Torrenga, Van Zanten.Blija: Haitsma; Broersma, De Lau, Mollee, Woudsma; Meijer, Ulbe Holwerda, Jan Minne Holwerda; Van der Holst, Jarich Holwerda, Stielstra.TeamprestatieNa afloop was trainer Jan Potma uiteraard blij met het kampioenschap maar keek toch ook even terug naar het begin van het seizoen. ,,Het was geen gemakkelijk seizoen. We begonnen bijvoorbeeld heel slecht met een nederlaag tegen Ezinge. Maar op een gegeven moment herpakten we ons steeds meer en kwam het geloof dat we kampioen konden worden. Iets wat dus ook gelukt is en wat ik echt als een teamprestatie zie. We hebben een paar spelers met extra kwaliteiten in de selectie. Maar zonder de andere spelers kunnen ook die niet presteren zodat het echt een kampioenschap van het hele team is.”