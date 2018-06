Zeester maakt gehakt van Z.E.C.: 9-1.

Zeester wist vrijdagavond het vooruit gespeelde duel tegen Z.E.C. ruim te winnen. In Zoutkamp werd het een 9-1 zege voor de thuisploeg die gezien het aantal kansen eigenlijk met dubbele cijfers had moeten zegevieren.Het duel tussen Zeester en Z.E.C. werd al op vrijdagavond gespeeld i.p.v. zaterdagmiddag. Dit omdat Zoutkamp tijdens de Pinksterdagen traditioneel in de ban is van de jaarlijkse Pinksterfeesten en men die festiviteiten niet graag onderbroken zag worden door een partijtje voetbal waarbij eigenlijk niets meer op het spel stond. Bij de thuisploeg had trainer Marinus Siekman er voor gekozen om de A-junioren, waar hij dit seizoen al met regelmaat een beroep op had gedaan, deze keer niet te selecteren. ,,We spelen de laatste twee duels met de groep waar we ook in het seizoen veelvuldig gebruik van hebben gemaakt. Maar er zijn een aantal jeugdspelers dat zich nadrukkelijk gemeld heeft en waar we hopelijk in het nieuwe seizoen het nodige plezier aan gaan beleven.” Waar de Zoutkampers dus ruim in de spelers zaten was dat bij Z.E.C. duidelijk anders. Daar ontbraken om uiteenlopende redenen de gebroeders Bakker, Jasper Dijk, Dylan Dijkstra en Arjan Wieringa zodat de Zandeweer Eppenhuizen Combinatie met een incomplete selectie in Zoutkamp arriveerde. Nadat arbiter Stefanovic uit Groningen het eerste fluitsignaal had gegeven stond het in de tweede minuut al 1-0. Op het middenveld pikte Vince van der Veen de bal op en bediende in een vloeiende beweging Danny Beerda. De aanvoerder van de thuisploeg nam de bal goed aan en even later was doelman Jacco Knol kansloos op de inzet van de Zoutkamper. Tien minuten later had Vince van der Veen de kans om er 2-0 van te maken. De lange spits voerde eerst een technisch hoogstandje uit door de bal vijf keer met het hoofd hoog te houden om vervolgens verwoestend uit te halen richting het doel van de gasten. Waar iedereen een streep in de bovenhoek verwachtte werd het echter een afzwaaier die ver naast het doel van Jacco Knol verdween. Maar een minuut later maakte Van der Veen zijn fout echter weer goed door een verdedigingsfout van de Zandeweersters af te straffen en de bal nu wel onhoudbaar langs Jacco Knol te rossen: 2-0. Na deze snel verkregen voorsprong nam de thuisploeg vervolgens even wat gas en duurde het tot de 30minuut voordat er weer gescoord werd in Zoutkamp. Op de rechterkant mocht Zeester een corner nemen die door Danny Beerda uitstekend voor werd gegeven. In een mêlee van spelers was het vervolgens Dieter Schulz die met een fraaie omhaal doelman Jacco Knol voor de derde keer kansloos liet: 3-0. Zeven minuten later was het weer raak in Zoutkamp. Bij weer een aanval van de thuisploeg ging Stefan Knol mee naar voren. De rechtervleugelverdediger werd in het strafschopgebied van de gasten aangespeeld door Danny Beerda. Voordat Knol uit kon halen werd hij echter onderuit gehaald door Sander Kruit en ging de bal op de stip. De strafschoppen worden bij de Zoutkampers genomen door Vince van der Veen die ook deze keer dat vertrouwen niet beschaamde en de 4-0 tegen de touwen joeg. In de 39minuut was daar opeens een onoplettendheid in de defensie van de gastheren. Een zwak moment wat er voor zorgde dat Roan Compaan de stand, met een schot stijf in het kruis, op 4-1 wist te brengen. In de rust passte Marinus Siekman een driedubbele wissel toe. In het veld kwamen Simon Postma, Frank Postema en Marcel Elema en in de kleedkamer bleven achter Jasper Nienhuis, Jordi Knol en Jan-Wouter Zwart. Met deze drie verse krachten aan boord ging de thuisploeg gewoon door met scoren. Want in de 50minuut zorgde Simon Postma voor een 5-1 stand. De invaller kreeg de bal goed aangespeeld door Henri Nienhuis en wat volgde was een schot die Jacco Knol waarschijnlijk niet eens heeft gezien. Drie minuten later viel de zesde treffer voor de thuisploeg te noteren. Goed voorbereidend werk van Dieter Schulz bracht de bal bij Vince van der Veen die vervolgens van dicht bij Jacco Knol wist te passeren: 6-1. De gasten uit Zandeweer geloofden het ondertussen allemaal wel wat bleek uit de opmerking van Arjan Knol. De centrale verdediger vroeg namelijk aan de onpartijdige of hij er niets voor voelde om af te fluiten. Een vraag waar Stefanovic wijselijk maar niet op in ging. Ondertussen bleven de gastheren jagen op nog meer doelpunten en die er ook kwamen. Zo scoorde Simon Postma in de 62minuut zijn tweede treffer van de avond wat een 7-1 stand betekende. Zes minuten later ging de bal voor de tweede keer op de stip in het strafschopgebied van de gasten toen Vince van der Veen door Arjan Knol onderuit werd gehaald. Slaagde de Zoutkamper er voor de rust in om Jacco Knol te passeren, nu was de goalie de overwinnaar in het onderlinge duel en bleef het dus 7-1. Na de gemiste strafschop bleef het kansen regenen in Zoutkamp waar het publiek ondertussen steeds meer richting de kantine trok om daar van het optreden van de volkszanger Johan Tel te genieten. De toeschouwers die voor de zanger kozen kregen daardoor de laatste twee goals van de thuisploeg niet meer mee. Want in de 76minuut wist Vince van der Veen, na een prima vooractie van Danny Beerda, de stand op 8-1 te brengen en tien minuten later zorgde Dieter Schulz er met een fraaie solo, en een dito schot in de korte hoek, voor dat het 9-1 werd in Zoutkamp. Even later stond de jonge middenvelder van de Zoutkampers weer in het middelpunt van de belangstelling. Bij weer een aanval over rechts kwam Schulz in balbezit maar werd hij getorpedeerd door een veel te wild inkomende Arjan Knol. Arbiter Stefanovic was direct resoluut en trok een gele kaart en wat betekende dat Knol het veld mocht verlaten. Een terechte beslissing van de leidsman waarbij Knol nog van geluk mocht spreken dat hij geen direct rood kreeg. Na de veldverwijzing van Knol werd er nog wel even doorgespeeld op sportpark Toercamp maar de klanken vanuit de kantine deed ook onpartijdige Stefanovic beseffen dat het tijd werd om af te fluiten zodat alles en iedereen na een wedstrijd wat nooit een wedstrijd was geweest, aan de derde helft kon beginnen.Zeester-Z.E.C. : 9-1(4-1)2. Beerda 1-0, 13. Van der Veen 2-0, 30. Schulz 3-0, 37. Van der Veen 4-0, 39. Compaan 4-1, 50. Simon Postma 5-1, 53. Van der Veen 6-1, 62.Simon Postma 7-1, 76. Van der Veen 8-1, 86. Schulz 9-1.Scheidsrechter: Stefanovic (Groningen)Gele kaart: Arjan Knol(Z.E.C.)Rode kaart: Arjan Knol(2x geel)Zeester: Veenstra: Stefan Knol, Alt, Zwart(46. Elema), De Jong; Henri Nienhuis, Jasper Nienhuis (46. Simon Postma), Beerda, Schulz; Jordy Knol(46. Postema), Van der Veen.Z.E.C.: Jacco Knol; Arjan Knol, Koolhof, Boelema, Kruit; Massimo de Vreeze, Dion de Vreeze, De Haan, Van Tamelen; Compaan(70. Ferdi Wit), VeenstraNooit een wedstrijd geweest:Marinus Siekman: Nadat we al snel op voorsprong kwamen geloofde Z.E.C. het verder wel. Het enige wat ik de jongens zou kunnen verwijten is dat we niet met dubbele cijfers hebben gewonnen. En voor de rest moeten ze nu lekker feest gaan vieren en zie ik ze donderdag wel weer.”Pascal Koolhof: ,, We waren te verzwakt om Zeester echt tegenstand te kunnen bieden. Na de snelle 1-0 was het eigenlijk al over aan onze kant.