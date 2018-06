Eenrum kampioen na 5-1 zege op Tynaarlo.

Door een duidelijke 5-1 overwinning op Tynaarlo heeft Eenrum woensdagavond de titel in zondag 5D in de wacht weten te slepen. Dat gebeurde in een wedstrijd die niet goed was maar waarin de Eenrumers als collectief veel te sterk waren voor Tynaarlo dat het aan zijn doelman Abel Tolner te danken had dat de roodbaadjes niet met nog ruimere cijfers wisten te winnen.Voor Eenrum was het verhaal woensdagavond duidelijk. Bij winst in het thuisduel tegen Tynaarlo zouden de roodbaadjes kampioen zijn in zondag 5C. Bij ieder andere uitslag waren de Eenrumers afhankelijk van wat de eindstand werd in het duel tussen Eext en Amboina. Zouden de Assenaren punten verspelen dan was het kampioenschap voor de Eenrumers namelijk ook een feit. Maar zo ver wilde Eenrum-trainer Jaap van der Ploeg voorafgaand aan het duel tegen Tynaarlo echter niet kijken. ,,We moeten alleen maar met ons eigen duel bezig zijn. En wat er verder vanavond gebeurt zien en horen we na afloop waarschijnlijk snel genoeg,” aldus Van der Ploeg die voor het duel tegen Tynaarlo zijn vaste doelman Anton Brontsema buiten de basis liet. ,,Anton is op vakantie geweest en heeft dus een aantal weken niet getraind. Daar komt bij dat hij nu als leraar mee is op een schoolkamp wat natuurlijk ook het nodige van iemand vraagt. Dus vandaar de keuze om Lammert Brinkhuizen, die het als vervanger prima doet, ook tegen Tynaarlo onder de lat te zetten.” Na het eerste sluitsignaal van scheidsrechter Haas uit Groningen was het Eenrum dat het heft in handen nam. Tynaarlo-keeper Abel Tolner kon dan ook direct aan de bak op schoten van Nick Rijzinga en Roy Kamps maar het duurde tot aan de tiende minuut voordat er in Eenrum werd gescoord. Met een prima pass stuurde Bobo Miedema teamgenoot Roy Kamps op avontuur en alleen voor doelman Tolner maakte de clubtopscoorder van de Eenrumers geen fout: 1-0. Vijf minuten later viel er een tweede treffer voor de thuisploeg te noteren. Goed voorbereidend werk van Nick Rijzinga zorgde dat weer Roy Kamps in balbezit kwam en ook deze keer was Kamps doeltreffend voor de roodbaadjes. Zo zat Eenrum na een kwartier al min of meer op rozen tegen een Tynaarlo dat maar weinig had in te brengen tegen een in een hoog tempo spelende thuisploeg. Nog binnen het half uur viel treffer nummer drie te noteren. Kilometervreter Sybolt Lindenbergh werd goed de diepte ingestuurd door Milan Rutkowsky. Waar velen een voorzet van de vleugelverdediger hadden verwacht zeilde de door de wind gedragen bal echter in de verre hoek: 3-0. Zo waren de gasten dus al vroeg in de wedstrijd rijp voor een nederlaag met ruime cijfers. Maar de bezoekers wisten zich toch wat onder de druk van Eenrum uit te voetballen en kwamen daardoor wat meer in de buurt van doelman Lammert Brinkhuizen. Rond de 32minuut was het Sigmar van der Tuuk die opeens aan de noodrem moest trekken toen Wouter Schenk alleen op doelman Brinkhuizen leek af te gaan. Helaas voor de thuisploeg deed Van der Tuuk dat binnen de beruchte lijnen zodat de bal op de stip ging. Aanvoerder Marcel Drent is aan de kant van Tynaarlo de penaltyspecialist en Drent wist Lammert Brinkhuizen dan ook beheerst te passeren. Tot aan de rust kregen de gastheren vervolgens nog de nodige kansen op meer treffers maar een prima doelman Abel Tolner hield de gasten in de wedstrijd. Na de thee kwam Bas Hamminga voor Mattheus Nubé binnen de lijnen omdat Vander Ploeg een aanvallender Tynaarlo, dat nu het voordeel van de sterke wind had, verwachtte en wat hij met de fysiek sterkere Hamminga wilde ontregelen. Tynaarlo kwam inderdaad wat feller uit de startblokken dan in de eerste helft maar echt overtuigend was het allemaal niet wat de gasten woensdagavond lieten zien. Nadat de Tynaarlo-storm wat was gaan liggen herpakte Eenrum zich weer en kwamen er kansen voor Roy Kamps en Bobo Miedema om de score verder op te voeren. Maar doelman Abel Tolner was ook in de tweede helft goed op dreef zodat het met nog twintig minuten te gaan nog steeds 3-1 stond. In de 73minuut wisselde Eenrum voor de tweede keer en kwam Sam Hanenburg voor Nick Rijzinga in de ploeg. Een wissel met voor de thuisploeg positieve gevolgen want twee minuten later was de 15-jarige invaller betrokken bij de vierde treffer van de Eenrumers. Een voorzet van Bobo Miedema werd door Hanenburg richting de verre hoek gekopt waar doelman Tolner nog net redding wist te brengen. De goalie tikte de bal echter voor de voeten van Roy Kamps die met zijn derde treffer van de avond Eenrum naar een 4-1 voorsprong schoot. Met nog minder dan een kwartier te gaan was het nu helemaal duidelijk dat Eenrum op deze woensdagavond de titel in de wacht ging slepen. Want de tegenstand van Tynaarlo was niet meer van dien aard dat de roodbaadjes moesten vrezen dat de Drenten nog zouden gaan scoren. Met nog negen minuten te gaan werd het allemaal nog mooier in Eenrum. Bobo Miedema werd door Siebrand Solinger, samen met Sybolt Lindenbergh de absolute uitblinker bij thuisploeg, goed de diepte ingestuurd. Miedema ging vervolgens door niemand gehinderd op doelman Tolner af die het antwoord schuldig moest blijven op de fantastische lob van de jonge spits: 5-1. Na deze vijfde treffer was het helemaal zeker dat het zijn honderdjarig bestaan vierende Eenrum in het seizoen 2018-2019 weer in de vierde klasse mag uitkomen. Een mooi cadeau voor de jubilaris en wat helemaal definitief werd toen een prima fluitende arbiter Haas het na precies negentig minuten wel mooi vond en de thuisclub een bescheiden feestje kon gaan vieren. Want de echte festiviteiten staan in Eenrum voor aanstaande zondag, wanneer Zevenhuizen op bezoek komt, gepland met een groot feest voor alles en iedereen die de roodbaadjes een warm hart toedraagt.Eenrum-Tynaarlo 5-1(3-1)10. Kamps 1-0, 15. Kamps 2-0, 26. Lindenbergh 3-0, 32. Drent 3-1(str), 75. Kamps 4-1, 82. Miedema 5-1Scheidsrechter: R. Haas (Groningen)Gele kaarten: Van der Tuuk(Eenrum)Eenrum: Brinkhuizen; Lindenbergh, Rutkowsky, Van der Tuuk, Roelink; Nubé(46. Hamminga), Solinger, Smit, Kamps; Rijzinga(73. Hanenburg), Miedema.Tynaarlo: Tolner; Kommers, Nienhuis, Menninga, Westerhof; Klunder, Koning, Drent, Koops; Klaassens, Schenk.