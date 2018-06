Eenrum op kampioenskoers door zege op Eext

Een pupil van de week uit Haarlem, een fantastische invalsbeurt van de 15-jarige Sam Hanenburg en een prima optreden van de jonge scheidsrechter Hasse Aartsen waren de belangrijkste ingrediënten in de wedstrijd Eenrum-Eext en die door de koploper op zakelijke wijze met 4-0 werd gewonnen.Voor Eenrum stond zondagmiddag het duel tegen laagvlieger Eext op het programma. Een duel wat de Eenrumers moesten winnen om de ruime voorsprong van vijf punten, met een wedstrijd minder gespeeld, op Amboina te behouden. Voor het duel tegen de gasten uit Eext kon trainer Jaap van der Ploeg niet beschikken over de vakantievierende doelman Anton Brontsema en Enrique Ruben Garcia en was Tim Spijk na zijn rode kaart tegen Kloosterburen geschorst. Door het ontbreken van de laatste twee had Van der Ploeg de pas 15-jarige Sam Hanenburg bij de selectie gehaald. ,,Ik heb Sam er bewust bij gehaald omdat hij een paar keer heeft meegetraind en toen liet zien dat hij over het nodige talent beschikt. Hij begint uiteraard op de bank maar wanneer de stand het ook maar enigszins toelaat krijgt hij speelminuten,” aldus Van der Ploeg die verder helder was over wat er zondagmiddag moest gebeuren. ,,We zijn nu heel erg dicht bij het kampioenschap. Dus het enige wat nu telt zijn de drie punten. Eext is echter een ploeg die nooit echt dik verliest maar gezien onze kwaliteiten moeten we dit duel gewoon winnen. “Direct nadat pupil van de week Morris Koster uit Haarlem de aftrap had gedaan waren het de Eenrumers die het heft in handen namen. Het veldoverwicht in de beginfase zorgde echter niet direct voor grote mogelijkheden voor de thuisploeg. In de twaalfde minuut was er wel opeens een kans voor de gasten toen Jonas Buiter van een op dat moment slap ingrijpende defensie van de thuisploeg de ruimte kreeg om het door Lammert Brinkhuizen verdedigde doel onder vuur te nemen. Maar Brinkhuizen bewees een prima vervanger van Anton Brontsema te zijn door het schot keurig buiten de palen te tikken. Drie minuten later was er de eerste echte kans voor de gastheren. Een voorzet van Siebrand Solinger kwam bij Bobo Miedema terecht maar de spits had teveel tijd nodig om tot een schot te komen. In de twintigste minuut wist de thuisploeg zijn veldoverwicht eindelijk te belonen met een treffer. Nick Rijzinga, die als spits als stand-in voor de geschorste Tim Spijk fungeerde, werd in het strafschopgebied van Eext goed aangespeeld door Roy Kamps. Rijzinga speelde zich vervolgens goed vrij maar zag zijn schot op de paal belanden. Maar gelukkig voor de Eenrumers reageerde Bobo Miedema zeer attent door de van de paal terugspringende bal achter doelman Poelman te schieten: 1-0. Ruim tien minuten later viel de tweede treffer van een oppermachtige thuisploeg te noteren. Een aanval over zeker acht schijven kwam uiteindelijk terecht bij de goed ingeschoven centrale verdediger Milan Rutkowsky. Wat volgde was een afstandsschot van de lange verdediger die een prooi leek te gaan worden voor doelman Poelman. Helaas voor de gasten werd hun goalie verrast door een oneffenheid in zijn doelgebied zodat de bal toch in het doel verdween: 2-0. Na deze tweede tegengoal moest Eext vervolgens een eerste wissel toepassen. Alex Martens gaf namelijk aan dat hij niet meer verder kon en hij werd vervangen door Nick Schwankhaus. Richting het rustsignaal gebeurde er maar weinig meer in het broeierig warme Eenrum maar in de slotseconden van een als kijkspel niet onaardige eerste helft leefde het duel nog even op toen Roy Kamps de kans kreeg om het duel definitief op slot te gooien. Maar Erwin Poelman liet zien een prima doelman te zijn door het schot van de Bedumer in dienst van Eenrum keurig te pareren. Na de rust veranderde er niets aan het spelbeeld. De roodbaadjes hadden ook nu het initiatief en kregen in de 52minuut de volgende kans om de score verder op te voeren toen Bobo Miedema in stelling werd gebracht door Nick Rijzinga. De jonge aanvaller zag zijn schot echter gestopt worden door Poelman die de bal richting Siebrand Solinger sloeg. De aanvoerder van de Eenrumers ging vervolgens voor eigen succes waar een breedtepass op de volledig vrijstaande Sander Smit en Nick Rijzinga een betere oplossing was geweest. Zo bleef het nog steeds een beetje spannend in Eenrum en wat in de 60minuut nog meer had kunnen worden. Want vanaf het niets was daar opeens een daverend afstandsschot van Eext-verdediger Arjan Kamping. Een pegel die door invaller-goalie Lammert Brinkhuizen echter op fenomenale wijze uit de rechterbovenhoek werd getikt. Na deze waarschuwing van de gasten trok Eenrum de touwtjes echter weer wat aan en kwamen er direct weer wat kansen op een derde goal. Een derde treffer die er in de 75minuut leek te gaan komen. Nick Rijzinga werd goed de diepte ingestuurd door Roy Kamps en kwam vervolgens alleen op doelman Poelman af. De goalie en Rijzinga kwamen vervolgens met elkaar in botsing waarbij Poelman een overtreding beging zodat de uitstekend fluitende arbiter Aartsen naar de stip wees. Rijzinga nam vervolgens plaats achter de bal om vanaf elf meter te scoren maar wat deze keer mis ging. Een te slap ingeschoten penalty en een de juiste hoek kiezende doelman zorgde namelijk dat de stand 2-0 bleef. Maar vier minuten later maakte de hardwerkende Nick Rijzinga zijn fout goed door Bobo Miedema in staat te stellen om de 3-0 te scoren. Dit was ook direct het laatste wapenfeit van Rijzinga die werd vervangen door de 15-jarige Sam Hanenburg en die daarmee zijn debuut maakte in het eerste elftal van de roodbaadjes. Dat het zijn debuut was viel echter maar weinig van te merken want de jonge invaller speelde direct alsof hij al een aantal jaren in de basis stond. Want bij alles wat hij in de minuten die hij binnen de lijnen stond deed droop het talent vanaf zoals hij in de 87minuut nogmaals liet zien. De jonge invaller werd goed aangespeeld door Sander Smit en zorgde er vervolgens met een fantastische steekbal voor dat Roy Kamps de stand op 4-0 kon brengen. Een stand wat niet veel later ook de eindstand werd van een wedstrijd die een deze middag zakelijk spelend Eenrum weer een stapje dichter bij het kampioenschap had bracht.Eenrum-Eext: 4-0( 2-0 )20. Miedema 1-0, 32. Rutkowsky 2-0, 79. Miedema 3-0, 87. Kamps 4-0.Scheidsrechter: H.J,C. Aartsen ( Groningen )Gele kaarten: Lammerts, Poelman, Niels Buiter( allen Eext)Eenrum: Brinkhuizen; Lindenbergh, Rutkowsky, Van der Tuuk(82. Hamminga), Roelink; Nubé, Solinger( 70.Oostema), Smit, Kamps; Rijzinga( 80.Hanenburg), MiedemaEext: Poelman; Kamping, Harms, Hofsteenge, Lammerts; Hilberts, Niels Buiter, Schuitema, Vedder; Jonas Buiter, Martens( 32. Schwankhaus)