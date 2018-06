Mark Knol bezorgt De Heracliden zege op Corenos.

Een thuisploeg die zonder vertrouwen speelde, de bezoekers die blij mochten zijn met een Mark Knol in de gelederen en een arbiter Baar die geen sterke indruk maakte waren de belangrijkste ingrediënten in de door De Heracliden met 0-2 gewonnen derby tegen Corenos. Want voor de rest was het allemaal maar zeer matig wat deen dehet publiek zaterdag in Roodeschool voorschotelden.De belangen waren zaterdagmiddag voor de derby tussen Corenos en De Heracliden duidelijk. Beide ploegen moesten namelijk winnen. De ‘rooien’ hadden de punten hard nodig om uit de gevarenzone te komen en de ‘blauwen’ moesten winnen om nog kans te maken op de nacompetitie voor een plaats in de derde klasse. Bij de thuisploeg had men er alle vertrouwen in dat de drie punten in Roodeschool bleven zodat men het vizier, zo vertelde teamleider Frits Meeuwes, op vooral Stedum kon richten. ,,Stedum speelt uit bij Holwierde en gaan het lastig krijgen om daar met een zege weg te komen. Dus moeten wij zorgen dat wij vandaag winnen zodat het verschil teruggebracht wordt naar twee punten. Want wij hebben nog vier duels te gaan tegenover Stedum dat maar twee keer meer in actie hoeft te komen.” Was het verhaal aan de kant van Corenos helder, dat gold ook voor De Heracliden. Want anders dan Ronald Bouwman maandag in deliet optekenen speelt zijn ploeg nog wel degelijk ergens om. Want nog steeds kunnen deals tweede eindigen en dus de periodetitel van kampioen Holwierde overnemen. Bouwman kwam voorafgaand aan dé derby in de gemeente Eemsmond daarom ook op zijn woorden terug. ,,Doordat SGV nu definitief uit de stand is verdwenen is de situatie anders geworden en maken ook wij nog steeds kans op het bereiken van de nacompetitie. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat we dat niet meer in eigen hand hebben,” aldus de trainer van De Heracliden die samen met de overige aanwezigen op het sportpark in Roodeschool zag dat het eerste kwartier twee onrustig spelende ploegen liet zien. Een eerste kwartier ook waarin beide teams geen echte mogelijkheid kregen om tot scoren te komen. Iets wat in de 17minuut anders was. Een goed genomen corner van Wesley Dijksterhuis zorgde namelijk voor gevaar in het doelgebied van de thuisploeg maar Sven Knot wist met een uiterste krachtsinspanning de bal over de achterlijn te tikken. Vijf minuten later kregen de gastheren een dot van een kans om op voorsprong te komen. De defensie van de gasten wist de bal maar niet weg te werken maar Germen Tamsma en Jordan Muller slaagden er niet in om doelman Pieter Buikema te passeren. Na bijna een half uur spelen in Roodeschool kon er een eerste treffer genoteerd worden. Op zijn eigen helft verspeelde Joran Knot de bal aan Wendy Gustina. Wat volgde was een prima pass op Tim Ottema die zag dat Mark Knol goed uit de dekking bij Cristian Uil was gelopen. Ottema speelde de bal vervolgens goed door op de geroutineerde spits voor wie het vervolgens een koud kunstje was om doelman Sven Knot kansloos te laten: 0-1. Na de goal van dewaren devervolgens even aangeslagen in een eerste helft die voor de neutrale toeschouwer maar weinig aan goed voetbal liet zien. Nadat de thuisploeg in de 35minuut een grote kans om zeep had geholpen, Germen Tamsma en Jordan Muller faalden in de afwerking, dreigde het duel vlak voor rust even te ontsporen. Bij een actie tussen beide dug-outs maakte Joran Knot een stevige overtreding op Stef Oosterhuis. Een overtreding die absoluut rijp was voor een gele kaart maar het geschreeuw om een rode kaart was niet terecht. Had de veel te tolerant fluitende arbiter Baar die namelijk wel getrokken dan waren de rapen voor de rest van het duel gaar geweest. Na de thee keerde Germen Tamsma bij Corenos niet meer terug en hij werd vervangen door Nico de Vries. Met De Vries probeerde de thuisploeg de bal voorin wat beter vast te kunnen houden om op die manier de opkomende mensen wat meer in stelling te brengen. Een verandering die de gastheren in de 52succes leek te brengen. Maar helaas voor de thuisploeg schoot middenvelder Joran Knot de door Nico de Vries goed afgegeven bal op de kruising van paal en lat. Waar de gastheren het net niet wisten te vinden deden de bezoekers dat in de 55minuut beter. Een prima pass van Gideon Kamminga werd door de slim vrijgelopen Mark Knol goed aangenomen en beheerst langs een kansloze Sven Knot geschoten. Na de tweede goal van De Heracliden kwam bij de thuisploeg de van een slepende blessure herstelde Lars Baar binnen de lijnen voor de geblesseerd geraakte Jordan Muller. Met Baar kwam er wel wat meer dreiging voor het doel van de bezoekers maar om nu te zeggen dat het er gevaarlijk uitzag wat de roodhemden lieten zien zou de waarheid niet zijn. Omdat ook De Heracliden in de tweede helft niet echt meer zo nodig hoefde werd het na de rust een saaie derby die alleen maar opleefde wanneer er door een van beide ploegen een overtreding werd gemaakt. Overtredingen die naarmate het duel vorderde steeds talrijker werden omdat het warme weer absoluut een aanslag op de conditie van de spelers pleegde. In de slotfase waren het vervolgens Tim Ottema en Mark Knol die Corenos nog meer pijn hadden kunnen doen maar toen arbiter Baar na bijna vijfennegentig minuten voor de laatste keer floot stond het nog steeds 0-2 in Roodeschool en die de thuisploeg met nog meer zorgen opzadelde wist ook interim-trainer Arie Duinkerken. ,,Het vertrouwen is helemaal weg. Je ziet het aan de kansen die we echt wel kregen. Er was gewoon niemand die er dan vol inging om tot scoren te komen. Wat dat betreft is dit wel even een tik naar dinsdag wanneer we op bezoek moeten bij een wel in vorm zijnde FC LEO.” In het kamp van De Heracliden was men uiteraard blij met de zege die volgens teamleider bij de ploeg terecht was gekomen die daar het meeste recht op had. ,,Corenos heeft absoluut kansen gehad om tot scoren te komen maar in de tweede helft hadden wij via Tim Ottema en Mark Knol ook nog vaker kunnen scoren.”Corenos-De Heracliden: 0-2( 0-1)28. Knol 0-1, 55. Knol 0-2.Scheidsrechter: Baar ( Oldehove )Gele kaarten: Joran Knot( Corenos), Oosterhuis( Heracliden)Corenos: Sven Knot; Balkema(75. Arjan Tamsma), Van Dijken, Duinkerken, Uil; Haan, Joran Knot, Ten Harkel, Dijkstra; Muller(60. Baar.), Gerben Tamsma(46. De Vries)De Heracliden: Buikema; Kamminga, Haan, Wieringa, Oosterhuis(62. Mark Linstra); Gustina(75. Jaarsma), Dijksterhuis, Veenstra, Jeroen Linstra; Ottema, Knol.