EKC dames definitief veilig

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 12 mei het tweedeklasserschap definitief veilig gesteld. Op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen kwam voor de tweede keer in een week het team van Sint Annaparochie uit het gelijknamig Friese dorp op bezoek. In de competitie had EKC eerder met 3-0 verloren maar voor de beker met 4-0 gewonnen. Echter St. Annaparochie speelde nog voor een plek in de nacompetitie dus EKC was gewaarschuwd.In de eerste helft was EKC de bovenliggende partij. Het was meer voorin dan de gasten maar moest hier zeker voor blijven oppassen. Er werden echter niet veel kansen gecreëerd. Uit een voorzet van Gretha Annema kwam verder niets, Marije Roelink zag haar inzet gestopt, een corner van Michelle Koster kreeg ook geen vervolg en van afstand schoot Janet Toonder over. De Friezinnen zag een inzet naast en over gaan. Het was St. Annaparochie zelf die haar eigen achterstand in de 26minuut veroorzaakte. Er werd hands gemaakt en scheidsrechter G. Adema uit Kloosterburen, die de wedstrijd op zijn manier leidde, legde de bal op de stip. Sarah Rijzinga schoot deze goed in: 1-0. Nu wilde EKC meer en nadat Rebecca Postma haar schot nog gestopt zag was het in de 31minuut andermaal raak. Janet Toonder vond Sarah Rijzinga die ineens uithaalde en daarmee de keepster verraste: 2-0. EKC wilde nog voor de rust de winst veilig stellen maar ondanks dat het zeer gedreven was slaagde het daar niet meer in. Ook de Friezinnen wisten niets meer terug te doen zodat het bij de rust nog 2-0. Na de rust kantelde de wedstrijd. Nu was St. Annaparochie de bovenliggende partij. Het spel bewoog zich dan ook merendeels op de helft van EKC en het lukte St. Annaparochie dan ook om in de 52minuut door te breken en de aansluitingstreffer te produceren: 2-1. Daarna bleven de gasten wel meer aandringen maar ook EKC was niet geheel kansloos. Janet Toonder vond Sarah Rijzinga tweemaal op rij maar beide keren kwam er geen vervolg. Irene Bos vond ook Sarah Rijzinga die nu haar inzet naast zag gaan terwijl in de 68minuut Bos zelf na een pass van Rebecca Postma naast schoot. St. Annaparochie mocht ver komen en de EKC-defensie onder leiding van libero Wendy Reitsma moest dan ook het onderste uit de kan halen om alles te weren. De moegestreden Marije Roelink werd in de 74minuut gewisseld voor Desie Tjoelker. Vier minuten later maakte Michelle Koster plaats voor tweede elftalspeelster en topscoorder aldaar Chantal Hofman. Keepster Nicky Bos kreeg in deze tweede helft ook meer te doen maar de gasten wisten er echter niet veel mee te doen. Aanvallend kwam EKC er nog een paar maal uit maar Sarah Rijzinga en Chantal Hofman zagen hun pogingen strandden. Daar ook St. Annaparochie er niet meer door kwam hield EKC met 2-1 wel de drie punten in huis en is het nu definitief veilig voor de nacompetitie om degradatie daar het niet meer te achterhalen. Zaterdag gaat het naar Bergum voor de wedstrijd tegen SJO Bergum BCV Combinatie.