EKC dames 2 pakken winst op Corenos/De Heracliden

Na twee nederlagen op rij hebben de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) 2 zaterdag 12 mei op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen weer de smaak van een overwinning mogen proeven. Het laag geklasseerde elftal van ST Corenos/De Heracliden uit Roodeschool en Uithuizermeeden kwam op bezoek. Uit had EKC nipt met 2-3 gewonnen en ook nu had EKC er vertrouwen in om de punten in huis te houden.Onder leiding van scheidsrechter J. Rensema uit Groningen sloeg EKC dan ook al na drie minuten toe. Chantal Hofman ontving de bal in de kluts, stuitte op de keepster maar scoorde in tweede instantie alsnog: 1-0. Corenos/De Heracliden probeerde wat terug te doen en wist nog geen minuut later alweer langszij te komen toen keepster Christina Prins in de fout ging: 1-1. EKC was wel de bovenliggende partij maar vooralsnog kwam men er niet door. Het warme en mooie weer drukte wel het tempo. De gasten deden een enkele uitval maar waren drukker met het tegenhouden van EKC. Pas in de 26minuut kwam EKC weer aan de leiding. Via Mila Bolt, Chantal Hofman en Romy Rijzinga belandde de bal weer bij eerst genoemde die de keepster onder vuur nam. Deze verwerkte het schot tot een corner welke genomen werd door Chantal Hofman. De bal belandde bij Romy Rijzinga die ineens uithaalde: 2-1. EKC wilde meer en kreeg veel ruimte voorin maar wist hier eigenlijk geen raad mee. De thuisploeg liep dan ook vast en kreeg zelfs in de 30minuut de 2-2 gelijkmaker om de oren toen keepster Prins de bal niet klemvast kreeg. Wederom moest EKC op jacht naar een doelpunt. Nadat Chantal Hofman op de keepster stuitte, een vrije trap van Sanne Werkman geen vervolg kreeg en Inge Mulder naast schoot was het in de 39minuut wel ineens raak. Marijn Nienhuis stoomde op de linkerflank op en gaf de bal voor waarna Chantal Hofman deze in het net schoof: 3-2. EKC wilde nu meer en kreeg hiervoor ook de mogelijkheden maar voor de rust werd geen van allen benut zodat het 3-2 bleef daar er van Corenos/De Heracliden al helemaal niets kwam.Ook in de tweede helft was EKC beter maar moest wel enkele malen Corenos/De Heracliden afstoppen. Zelf kreeg het ook kansen maar vooralsnog kwam hier niets uit. Marijn Nienhuis schoot van afstand over, Romy Rijzinga zag haar schot geblokt en Joni Lukkin schoot van afstand over. Met enig geluk kwam EKC in de 58minuut op 4-2. Minke Bergstra vond Romy Rijzinga die de bal naar het doel schoot alwaar deze via de onderkant lat en vervolgens de rug van de keepster in het doel belandde: 4-2. Waarschijnlijk was EKC nog in een juichstemming want een minuut later stond het ineens weer 4-3. Daarna stelde EKC orde op zaken want men wilde van deze ploeg zeker niet verliezen. In de 65minuut belandde de bal via Joni Lukkin en Yaël Folkers bij Chantal Hofman die draaide en inschoot: 5-3. Vijf minuten was het andermaal raak. Via Charlotte van Dort en Mila Bolt kwam de bal wederom bij Chantal Hofman die ook nu succesvol was: 6-3. Nadat een tegenstoot van Corenos/De Heracliden onderschept was zette EKC aan. Het kreeg een serie kansen maar het benutten was echter een tweede. Het was weer Corenos/De Heracliden dat plotsklaps in de 84minuut op 6-4 kwam toen keepster Prins in de fout ging. Toch was het laatste woord aan EKC in de 90minuut. Sanne Werkman zette de bal voor waarna uit het gerommel voor het doel Chantal Hofman uiteindelijk de eindstand op 7-4 bepaalde. EKC was dan ook uitermate tevreden met deze uitslag en mag a.s. woensdag aantreden tegen hekkensluiter vv Winsum 3 , weer in Kloosterburen om 18.45 uur.