Pernis deelt eerste tik uit aan Drachtster Boys in strijd om landskampioenschap

Op vrijdag 11 mei werd de eerste wedstrijd in de finale om het landskampioenschap gespeeld. Net als afgelopen seizoen stonden Drachtster Boys en vv Pernis tegenover elkaar. Deze eerste wedstrijd werd in Schiedam gespeeld.Om 20:30 uur trapte Drachtster Boys de wedstrijd af. Beide ploegen moesten zichtbaar de spanning de eerste minuut wat van zich af spelen. Het begin van de wedstrijd was dan ook wat voorzichtig aan beide kanten.Drachtster Boys probeerde, met de vele aanvalspatronen dat de ploeg beheerst, in afwisselende aanvallen de verdediging te passeren.Al vroeg in de wedstrijd wist vv Pernis de score te openen. Dounia El Biyar liep van achteruit door en via de 1:2 met Jennifer Oliveira, schoof zij de bal langs Anna Reitsma in de verre hoek; 1-0.Pernis wilde de score snel uitbreiden en kreeg hier gelijk twee grote kansen voor. Felicia Sedighi tikte de bal van dichtbij echter net naast en Oliveira zag haar schot ook naast gaan.Aan de andere kant was Lotte Donath dichtbij. Op aangeven van Rianne Mulder schoot zij van afstand gericht, maar ook deze doelpoging ging net naast.Het baltempo lag niet erg hoog in de eerste helft, maar er werden alsnog door beide ploegen veel kansen gecreëerd.Anna Reitsma moest een aantal keer tot het uiterste gaan om redding te bieden op doelpogingen van onder andere Oliveira en Fernandes. Ook Bianca Troost liet haar klasse zien en kon voorkomen dat Jessie Prijs en Tjitske Sikma de gelijkmaker binnenschoten.Met nog vijf minuten op de klok werd er dan toch weer gescoord. Het was wederom Pernis die het gaatje in de verdediging had gevonden. Een hoge voorzet van achteruit van Vivienne Knegtmans werd knap over Reitsma getikt door Oliveira; 2-0.Met een 2-0 tussenstand gingen beide ploegen de kleedkamers in.Drachtster Boys kwam na rust fel terug in het veld. Esther van Toledo dribbelde door de verdediging van de thuisploeg en Pernis had een overtreding nodig om haar af te stoppen. De hierop volgende vrije trap werd door van Toledo zelf genomen en zij schoot de bal hard en bekeken in de verre hoek; 2-1.Het tempo in de tweede helft lag iets hoger.Met nog acht minuten op de klok moest Drachtster-sluitpost Reitsma het strijdveld verlaten. In duel met El Biyar raakte zij geblesseerd en werd vervangen door Laura Hummel.Het bekende recept van Pernis deed Drachtster Boys opnieuw de das om. Een hoge voorzet op de diepe spits Fernandes werd teruggelegd en de doorgelopen Sedighi schoof de bal vervolgens beheerst in de verre hoek, 3-1.Drachtster Boys deed snel wat terug; Esther van Toledo schoot de aansluitingstreffer nog geen minuut later binnen. Van afstand schoot zij hard via de binnenkant van de paal raak; 2-3.In de slotfase speelde Drachtster Boys weer met meevoetballende keeper. Op deze manier probeerde het wat te forceren en de verdediging van de thuisploeg te verrassen. Het slotoffensief was voor Bianca Troost. Met nog een halve minuut op de klok kon Troost het schot van van Toledo vangen en met een snelle dropkick schoot zij de bal vervolgens knap in het lege doel. Hiermee zette zij de eindstand 4-2 op het scorebord.