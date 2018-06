EKC dames 2 verliest van Holwierde

Op woensdagavond 9 mei traden de reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen aan tegen de dames van Holwierde. Uit had EKC met 3-1 verloren volgens haar mede door toedoen van de scheidsrechter dus men wilde nu revanche nemen.Onder de goede leiding van scheidsrechter B. Korhorn uit Kloosterburen begon EKC niet goed. Al na 2 minuten kwam Holwierde op 0-1. Een minuut later trok EKC echter de stand alweer gelijk. Marijn Nienhuis gaf de voorzet en goalgetter Chantal Hofman liep de 1-1 binnen. EKC wilde meer maar door een fout in de verdediging was het wederom Holwierde dat in de 6minuut weer op een 1-2 voorsprong kwam. EKC liep dus weer achter de feiten aan. Holwierde was iets meer de bovenliggende partij maar ook EKC verweerde zich goed. Wel mocht Holwierde soms ver komen maar keepster Christina Prins en libero Marlies Tammens, die zelfs een keer op de lijn redde, wisten erger te voorkomen. Aan de andere kant lukte het ook EKC niet om door de Holwierde-defensie te komen. Ook waren er maar weinig kansen aan beide zijden. Een vrije trap van Sanne Werkman werd nog door de keepster gepakt maar in de 32minuut was het plotsklap wel raak. Een bal viel in de kluts voor de voeten van Maaike Remijn die snoeihard het leer op de schoen nam: 2-2. Vervolgens liep Chantal Hofman na een pass van Charlotte van Dort vast op de keepster en schoot Anouk Koster van afstand naast. Voor het EKC-doel werkten Romy Rijzinga en Marlies Tammens twee Holwierde-aanvallen weg zodat het bij de rust nog 2-2 stond.In de tweede helft kwam Holwierde meer opzetten maar vooreerst leverde hun dit niets op. Keepster Christina Prins kwam enkele malen goed uit waardoor de Holwierder aanval strandde. Ook nu waren kansen schaars zowel voor EKC als Holwierde. Yaël Folkers was net iets te langzaam voor een pass en Joni Lukkin zag haar afstandsschot naast gaan. Zo leek het naar een 2-2 puntendeling te gaan toen de 78minuut aanbrak. Op een inzet van Holwierde taste keepster Prins helemaal mis en de bal vloog over haar heen in het doel: 2-3. Uiteraard probeerde EKC alsnog de gelijkmaker te maken maar Marijn Nienhuis schoot naast na een mooie rush door de Holwierde-defensie en na een corner van Anouk Koster zorgde Chantal Hofman wel voor paniek voor het Holwierde-doel maar een treffer viel er niet. Zo bleef het 2-3 en leed EKC 2 haar tweede nederlaag op rij. Zaterdag wacht de thuiswedstrijd wederom in Kloosterburen tegen ST Corenos/De Heracliden, aanvang 12.00 uur.