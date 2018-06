EKC naar bekerfinale

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) hebben zaterdag 5 mei voor het eerst in haar bestaan, ook van beide eerdere teams van de v.v. Eenrum en v.v. Kloosterburen, de finale bereikt van de strijd om de Noordelijke Districtsbeker voor dameseltfallen. Op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen was competitiegenoot Sint Annaparochie de tegenstander. In de competitie had EKC met 3-0 uit verloren maar nu wilde men een duidelijk beter resultaat neerzetten.Onder de goede leiding van scheidsrechter H.P.J. de Wit uit Kielwindeweer begonnen beide ploegen elkaar eerst af te tasten en verschenen beide ploegen voor elkaars doelen. Wel waren de kansen er duidelijk voor EKC terwijl St. Annaparochie hierbij achterbleef. Misschien was het team nog wat vermoeid van de 3-0 nederlaag tegen Winsum die woensdag ervoor. Nadat er enkele mogelijkheden bleven liggen was het in de 12minuut raak voor EKC. Vanaf de rechterkant zette Rebecca Postma de bal voor alwaar Sarah Rijzinga deze oppikte, een verdedigster uitspeelde en de 1-0 binnen schoot. St. Annaparochie probeerde wat terug te doen maar echt gevaarlijk wist ze niet te worden. De enkele ballen die er door kwamen waren een gemakkelijke prooi voor keepster Nicky Bos. EKC kreeg wel vrij veel ruimte voorin van de Friezinnen. De gasten poogden wat terug te doen maar hadden het drukker met het tegenhouden van EKC dan zelf aan te vallen. Nadat EKC een aantal kansen niet benutte was het in de 32minuut wel weer raak. Een schot van Sarah Rijzinga werd door de keepster tot corner verwerkt. Deze werd genomen door Janet Toonder en verdween in de kluts voor het Friese doel. Hier wist Emma Postma uiteindelijk in een kluwen van speelsters de bal tegen het net te krijgen: 2-0. EKC wilde meer maar moest wel oppassen voor de uitvallen van St. Annaparochie. Echter keepster Bos pakte de inzetten op en libero Wendy Reitsma stopte eveneens een aanval af. Aan de andere kant kwamen ook Rebecca Postma en Sarah Rijzinga niet tot doelpunten iets wat Gretha Annema een minuut voor de tweede goal eveneens niet lukte. Zo stond het bij de rust nog 2-0.Na de rust kende EKC een slechte fase. Het liet St. Annaparochie ver komen maar de gasten wisten hier verder geen gebruik van te maken. Allengs begon EKC het weer over te nemen en kreeg het mogelijkheden. Sarah Rijzinga zag haar inzet gestopt, Emma Postma was na het voorbereidende werk van Sarah Rijzinga en zus Rebbeca net niet snel genoeg om het af te maken en in de 55minuut was er een zeer goede kans. Janet Toonder vond Sarah Rijzinga die haar schot op de lat uiteen zag spatten. De terugkomende bal belandde bij Emma Postma maar zij schoot helaas over. De Friezinnen schoten wat vaker uit de tweede lijn maar dit leverde hun niets op. Verder ging de bal ook nog eens naast in de 58minuut of pakte keepster Nicky Bos de bal op voordat St. Annaparochie daar iets mee kon doen. EKC gooide de wedstrijd in de 63minuut definitief op slot. Vanaf de rechterkant bracht Gretha Annema de bal voor alwaar een verdedigster deze op poogde te pakken maar Janet Toonder was sneller, ontfutselde haar de bal en knalde de 3-0 binnen. EKC ging door en zag twee corners van Emma Postma geen vervolg krijgen. Alhoewel St. Annaparochie op een praktisch onoverbrugbare achterstand stond poogde ze deze wel een beter aanzien te geven. Gelukkig voor EKC deed ze dit dermate ongelukkig dat het verder niets opleverde. Bij EKC werd de moegestreden Rebecca Postma in de 75minuut gewisseld voor Michelle Koster en vijf minuten later kwam Marije Roelink erin voor Desie Tjoelker. De gasten deden nog wat pogingen maar zoals eerder gemeld kwam hier niets uit. EKC wisselde in de 84minuut nog één keer. Sarah Rijzinga die wat last kreeg werd gewisseld voor Marjon Bos. In de 88minuut werd de 4-0 eindstand bereikt. Michelle Koster vond Marjon Bos die doorging en scoorde. Hierdoor spelen de dames op 2 juni in Joure op de finaledag de bekerfinale tegen eveneens competitiegenoot Helpman. Komende zaterdag komt Sint Annaparochie weer op bezoek in Kloosterburen (aanvang 14.00 uur) maar nu voor de competitie.