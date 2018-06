Eerste nederlaag EKC2 in dit kalenderjaar

De eerste nederlaag in 2018 voor de voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) 2 is een feit. In Zeerijp bleek De Fivel zaterdag 5 mei met 3-2 te sterk.Het ging in de eerste helft aardig gelijk op. Beide ploegen kregen kansen maar vooreerst werden deze niet benut. Het was De Fivel dat in de 17e minuut op 1-0 kwam toen een aanvalster zo kon doorlopen en scoren. Nu moest EKC op jacht naar de gelijkmaker. De gasten deden er van alles aan maar het mocht niet gelukken. Verder moest het blijven oppassen voor De Fivel dat ook duidelijk de aanval zocht. Het ging moeizaam bij EKC. Het middenveld werd te groot en passes kwamen niet aan. Wel kreeg het kansen maar een vrije trap van Joni Lukkin ging naast en Janneke Rietema stuitte op de keepster. Daar ook De Fivel zich stukbeet op keepster Maaike Adema stond het bij de rust nog 1-0.Na de rust was het eerst De Fivel dat aandrong maar later begon ook EKC op te zetten. De combinatie zocht een opening maar zag de keepster van De Fivel in de weg staan (Marjon Bos) en trof het zijnet (Janneke Rietema). Ook een corner van Sanne Werkman en vrije trappen van Werkman kregen geen resultaat. In de 60e minuut nam Janneke Rietema een hoekschop maar Marjon Bos schoot helaas naast. Het was bij EKC allemaal net niet. Nadat Charlotte van Dort op de keepster stuitte en een corner van Sanne Werkman ook niets opleverde kwam EKC in de 66e minuut alsnog langszij. Op een schot van Sanne Werkman mistte de keepster waarna Janneke Rietema met een kopbal de gelijkmaker noteerde: 1-1. EKC wilde nu meer en deed ook pogingen hiertoe maar zag echter in de 75e minuut De Fivel weer op 2-1 komen toen een vrije trap over keepster Adema in het doel vloog. Bij EKC begonnen de gevolgen van de vele midweekwedstrijden zich doen gelden. De Fivel dat hiervan geen last had kwam in de 80e minuut op 3-1 toen keepster Maaike Adema in eerste instantie nog redde maar in de rebound geklopt werd. EKC probeerde zich weer op te richten maar de aansluiting op het middenveld haperde. Aan de andere kant wist De Fivel keepster Adema ook niet meer te verschalken. Het was juist EKC dat in de 84e minuut dichterbij kroop. Janneke Rietema werkte zich door De Fivel-defensie en noteerde de 3-2. EKC wilde in ieder geval nog een punt proberen mee te nemen. Zo was Yaël Folkers op een vrije trap van Joni Lukkin net te laat. Echter EKC had niet meer de kracht om nog langszij te komen en leed zo met 3-2 de eerste nederlaag in 2018.