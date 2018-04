Onnodige nederlaag EKC dames

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) traden zaterdag 31 maart vol goede moed aan tegen het één plaats lager geklasseerde CSV Be Quick Dokkum uit het gelijknamige stadje. EKC stond vooraf 7e tegen Be Quick Dokkum 8e. Uit had EKC weliswaar met 3-2 verloren maar na de goede overwinningen op de koplopers Winsum (3-2) en Nieuw Roden (2-1) zou deze Friese ploeg toch ook geen probleem moeten zijn. Het liep echter gelijk al mis.Binnen 10 seconden lag het leer achter keepster Nicky Bos. Vanaf de aftrap werd de linksvoor van Be Quick de diepte ingestuurd en oog in oog met keepster Bos schoot zij deze via de binnenkant van de paal onhoudbaar binnen: 0-1. Dit werd de opmaak voor een enerverende eerste helft. Beide ploegen speelden op de aanval en verstopten zich niet. EKC speelde met veel druk naar voren en de verdediging van Be Quick wist enkele keren ternauwernood de bal tot corner te verwerken. Ook bleek de Friese keepster in een goede vorm te steken want menige bal wist ze te onderscheppen. Zo werd spits Sarah Rijzinga dan ook menig maal afgestopt en ook corners van Michelle Koster en diezelfde Rijzinga haalden niets uit. Aan de andere kant wist de verdediging van EKC te weten Wendy Reitsma, Nicky Knol, Gretha Annema, Desie Tjoelker en Dinie Bouius enkele keren goed gebruik te maken van de buitenspelval en ook in de lucht was deze defensie kopsterk waarmee ze menig Be Quick-aanval onschadelijk maakte. En toch was het in de 14e minuut wederom raak voor de Friezinnen. Via een fraaie steekbal vanaf het middenveld kwam de linksvoor weer vrij voor het doel van EKC. Zij had het vizier wederom op scherp staan en de 0-2 stond op het scorebord. Nu moest EKC nog meer komen en zette nog meer aan. Echter, de reeds eerder vermelde keepster van Be Quick was duidelijk op haar taak berekend. Met snelle katachtige reflexen pakte ze menige bal. Dat ondervonden Sarah Rijzinga, Dinie Bouius en Rebecca Postma. Aan de andere kant bracht libero Wendy Reitsma in de 21e minuut ook uitkomst en ook Desie Tjoelker moest een Dokkum-aanval weg werken. De gasten bleven gevaarlijk met uitvallen maar wisten hier verder geen gebruik meer van te maken. Daarentegen kreeg ook EKC haar mogelijkheden. Maar Sarah Rijzinga en Nicky Knol zagen geen kans de stand voor de rust nog te veranderen. In de rust werd de niet geheel fitte Desie Tjoelker gewisseld voor Irene Bos.Na de rust was de eerste kant voor Be Quick na een minuut maar de inzet verdween naast. Dokkum mocht veelvuldig komen maar wist hier gelukkig voor EKC geen gebruik van te maken. In de 48e minuut kwam EKC weer dichterbij. Een vrije trap van Janet Toonder verdween in de kluts in het Dokkumer doel: 1-2. Nu wilde EKC uiteraard meer en zette aan. Echter het spel was te onzorgvuldig om echt iets terug te kunnen doen. Natuurlijk waren er wel mogelijkheden maar het wilde niet lukken. Zo waren Sarah Rijzinga, Emma Postma, Irene Bos, Nicky Knol en Wendy Reitsma onfortuinlijk. In de 71e minuut werd Michelle Koster gewisseld voor Janneke Rietema. EKC bleef vastlopen en deed vooral te weinig met de afvallende ballen. In de 83e minuut kwam Joni Lukkin in het veld voor Nicky Knol. EKC zette nog even aan maar de gelijkmaker viel niet meer. Aan de andere kant verijdelde keepster Bos ook de verdere doelpogingen zodat het 1-2 bleef. Een onnodige nederlaag voor de thuisploeg dat Be Quick nu tot op 2 punten ziet naderen maar met meer wedstrijden. Woensdag 4 april spelen de dames in Groningen voor de beker tegen CVV Oranje Nassau VR2, aanvang 18.45 uur.EKC – CSV Be Quick Dokkum 1-2 (0-2). 1. Dokkum 0-1; 14. Dokkum 0-2; 48. Janet Toonder 1-2.Scheidsrechter: E. de Haan (Eenrum).EKC: Janet Toonder, Nicky Bos, Desie Tjoelker (46. Irene Bos), Dinie Bouius, Rebecca Postma, Emma Postma, Sarah Rijzinga, Wendy Reitsma, Gretha Annema, Nicky Knol (83. Joni Lukkin), Michelle Koster (71. Janneke Rietema).