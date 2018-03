Kloosterburen verliest ruim van Groen Geel: 1-4

Kloosterburen verloor zondagmiddag ruim van Groen Geel uit Groningen. In eigen huis werd het een 1-4 nederlaag voor de Kloosterbuurders die door een veldverwijzing van routinier Bert Mennes bijna een uur met een man minder moesten spelen.Bron Ommelander Courant Foto Ronnie Afman BafloVoor aanvang van het duel tussen Kloosterburen en Groen Geel had de hoofdtrainer van Kloosterburen, Wim Nubé, alle vertrouwen in een goede afloop voor zijn ploeg. ,,In het uitduel tegen Groen Geel kregen we voldoende mogelijkheden op een goed resultaat en dat verwacht ik vandaag eigenlijk ook een beetje, aldus Nubé geen beroep op doelman Sander Adema kon doen. De doelman had eerder in de week op de training een enkelblessure opgelopen en was daar nog onvoldoende van hersteld zodat hij vervangen moest worden door Patrick Heinstra. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Bloem uit Groningen was daar in de vijfde minuut direct een eerste kans voor de thuisploeg. Op de rechtervleugel mocht Kloosterburen een corner nemen die door Joost Gerdez voor het doel werd getrapt. In het doelgebied maaide vervolgens alles en iedereen over de bal zodat de corner van Gerdez bijna rechtstreeks het doel in rolde. Maar met een prima redding wist doelman Stef Bannink op het nippertje een treffer voor de thuisploeg te voorkomen. In de dertiende minuut viel vervolgens de eerste treffer van de middag te noteren. Op ongeveer twintig meter van het doel van Kloosterburen kreeg Bart Luschen de bal in zijn bezit. De aanvaller werd vervolgens door de defensie van de thuisclub te weinig in de weg gelegd om tot een schot te komen. Een schot waar de vertwijfeld naar de hoek duikende doelman Heinstra geen antwoord op had: 0-1. Twee minuten later kreeg de thuisploeg een volgende tegenvaller te verwerken toen Peter Reitsma geblesseerd het veld moest verlaten. Reitsma had, na maanden van blessureleed, enkele weken eerder tegen Woltersum zijn rentree gemaakt maar moest nu weer vroegtijdig naar de kant. Voor Reitsma kwam Bo Tukker binnen de lijnen die door Nube in eerste instantie buiten de basis was gelaten i.v.m. een opspelende hamstringblessure. Weer een minuut later ontstond er opeens de nodige commotie op sportpark Westerklooster. Bij een aanval van de gasten zag het er naar uit dat er door een speler van Groen Geel hands werd gemaakt. Arbiter Bloem liet echter doorspelen en even later mocht Bart Luschen er met zijn tweede goal van de middag voor zorgen dat er een 0-2 stand op het elektronische scorebord kwam te staan. Een goal die voor de nodige irritatie aan de kant van de gastheren zorgde en wat gezien de situatie ook wel terecht was. Rond de dertigste minuut kwam Kloosterburen wat meer in de buurt van het doel van Groen Geel. Zo kregen Rick de Schutter, na aangeven van Appie van der Laan, en Bo Tukker, uit een voorzet van Joost Gerdez, de kans op de aansluitingstreffer. Maar in het doel van Groen Geel toonde Stef Bannink zich deze middag een prima doelwachter zodat het bij kansjes voor de thuisploeg bleef. Met nog tien minuten te gaan in de eerste helft sloeg opeens de vlam in de pan. Bij een domme actie blesseerde Laurens Eringa zichzelf en had de thuisploeg een vrije trap moeten krijgen. Nadat Eringa weer opgekalefaterd was besloot Bloem echter dat Groen Geel een vrije trap mocht nemen. Een volstrekt belachelijke beslissing van de arbiter die dan het nodige commentaar mocht ontvangen van vooral Bert Mennes. De routinier liet duidelijk horen dat hij het fluiten en het meelopen met de spelsituaties door Bloem van een bedenkelijk niveau vond. Nadat hij daarvoor als cadeautje een gele kaart had gekregen foeterde Mennes nog even door en noemde hij de arbiter eenDat zorgde vervolgens voor gele kaart nummer twee en dus rood voor de centrale verdediger. Na dit voorval was de onpartijdige even de kluts kwijt maar gelukkig escaleerde het niet in een verder in een verder sportief duel. Richting het rustsignaal kende de thuisploeg in de 42minuut opeens een opleving. Na een overtreding op Bo Tukker slingerde Appie van der Laan een vrije trap voor het doel van de gasten waar een boven alles en iedereen uitspringende Pieter Meijer de 1-2 achter doelman Bannink kopte. De aansluitingstreffer zo vlak voor de rust zorgde dat er in het kamp van de gastheren opeens weer hoop op meer was. En inderdaad, de eerste echte kans in de tweede helft was ook voor de thuisploeg. De prima keepende Patrick Heinstra stuurde met een geplaatste uittrap Bo Tukker op avontuur maar helaas voor de thuisploeg ging het schot van de jonge aanvaller rakelings voorlangs het doel van Stef Bannink. Na dit wapenfeit gebeurde er vervolgens maar weinig meer in Kloosterburen. De gasten, met Bill de Smeth en Remon Tanis als ijzersterk centraal duo, hadden geen kind aan de aanvallers van Kloosterburen maar verzuimden in aanvallend opzicht om de thuisclub op een grotere achterstand te zetten. Dat zorgde dat het duel steeds meer als een nachtkaars uitging en iedereen zich al een beetje met een 1-2 eindstand had verzoend. Maar in de 68minuut kwam er toch een wijziging in de stand. Martijn van den Tillaart mocht op twintig meter van het doel een vrije trap nemen die door de middenvelder subtiel het strafschopgebied van de withemden in werd getrapt. Daar was het vervolgens Bas Ubels die doelman Heinstra van dichtbij kansloos liet: 1-3. Na de derde treffer voor de stadjers wist men ook aan de kant van de gastheren dat de strijd gestreden al bleef Wim Nubé, samen met zijn assistent Robert Benes, zijn manschappen aanmoedigen in een poging om tot 2-3 terug te komen. Maar toen Bo Tukker in de 75minuut ook nog eens geblesseerd van het veld verdween was het in aanvallend opzicht helemaal gedaan met de thuisploeg en was alleen maar hopen dat het bij een 1-3 nederlaag bleef. Maar helaas voor de gastheren moest men in de 90minuut toch nog een vierde tegentreffer, gescoord door Bart Luschen, incasseren zodat het uiteindelijk toch nog een stevige nederlaag werd voor de thuisploeg.Kloosterburen-Groen Geel: 1-413. Luschen 0-1, 16. Luschen 0-2, 42. Meijer, 68. Ubels 1-3, 90. Luschen 1-4Scheidsrechter: H. Bloem (Groningen)Gele kaart: Mennes(Kloosterburen)Rode kaart: Mennes(2x geel)Kloosterburen: Heinstra; Kat, Steur, Wouter Korhorn, Mennes; Van der Laan, De Schutter, Musini(58. Streefkerk), Reitsma(15.Tukker,75. Bolt), Meijer; Gerdez.Groen Geel: Bannink; De Smeth, Tanis, Van der Linden, Ubels; Bankersen, van den Tillaart, Pie, Boersma; Eringa, Luschen