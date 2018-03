Ruime zege De Fivel op SGV: 5-1

De Fivel kan weer wat ruimer ademhalen. De oranjehemden wonnen zaterdagmiddag, na een matige eerste en een duidelijk betere tweede helft, namelijk met 5-1 van degradatiekandidaat SGV waardoor het wat meer afstand van de onderste regionen heeft genomen.De belangen waren zaterdag duidelijk in Zeerijp. Zowel De Fivel als SGV was alleen maar gebaat bij een zege. Ieder ander resultaat zou beide ploegen namelijk nog meer in de problemen brengen wist ook De Fivel-trainer Simon Schuil. ,,Het verhaal is helder. We moeten vandaag de punten absoluut in eigen huis houden. En dat zal moeten gebeuren tegen een SGV dat in zijn laatste drie duels ongeslagen is gebleven. Helaas geldt dat niet voor ons. In onze drie duels na de winterstop wonnen we twee keer een uitduel, maar verloren we thuis van Westerlee. En dat laatste, thuis verliezen, gebeurt ons dit seizoen te vaak maar dat mogen we vandaag absoluut niet laten gebeuren,” aldus een vastberaden Simon Schuil die voor het duel tegen de opponent uit Schildwolde niet kon beschikken over zijn vaste doelman Ruud Kuizenga die op wintersport was. Voor de vaste waarde in het doel van de Riepsters verscheen daardoor de jonge Sander Steenbergen onder de lat. De beginfase van het duel tussen De Fivel en de bezoekers liet direct zien dat de belangen inderdaad groot waren. Beide teams namen in de eerste minuten een zeer afwachtende houding aan. In de negende minuut was daar echter toch opeens een voorsprong voor de thuisploeg. Op de rechtervleugel mocht De Fivel een corner nemen die door Emiel Bos keurig voor het doel werd getrapt. In een mêlee van spelers was het vervolgens SGV-er Armando Kroeze die zo ongelukkig was om zijn eigen doelman te passeren:1-0. De vroege voorsprong zorgde er vervolgens niet voor dat de gastheren meer grip op de wedstrijd kregen. Sterker nog, in de 12minuut had het zelfs weer gelijk kunnen staan toen Sander Steenbergen maar moeizaam redding kon brengen op een vrije trap van Kevin den Otter. Vanaf de dertiende minuut tot aan het rustsignaal gebeurde er vervolgens maar weinig meer in Zeerijp. Verdedigend had de ploeg van Simon Schuil het allemaal wel goed staan maar aanvallend stelde het maar weinig voor wat men liet zien. Omdat ook SGV in aanvallend opzicht niets te melden had werd het uiteindelijk een oersaaie eerste helft. Direct aan het begin van het tweede gedeelte van de wedstrijd was de eerste kans voor de thuisploeg. Joran Bos brak op de rechtervleugel door de defensie van de gasten en leverde een prima voorzet af die door Geert van der Veen op het nippertje werd gemist. Na een kwartier in de tweede helft moest Emiel Bos, samen met Joran Bos de absolute uitblinker aan de kant van de thuisploeg, zich geblesseerd laten vervangen. Voor Bos kwam Menko Duisterwinkel binnen de lijnen die rechtsachter werd waardoor Niels Ronde de plaats op het middenveld van Emiel Bos overnam. Ondertussen ontstond er binnen de lijnen soms wat irritatie over het toepassen van de voordeelregel door arbiter Woering. Iets waar de verder prima fluitende onpartijdige inderdaad soms wat ongelukkig mee was. Doordat De Fivel vooral in de tweede helft veelvuldig kansen bleef missen stond het met nog een kwartier te gaan nog steeds maar 1-0 in Zeerijp. Iets waar in de 76minuut eindelijk verandering in kwam. Op het middenveld kwam Joran Bos in balbezit en in plaats van dat hij een teamgenoot aanspeelde pegelde hij de bal direct op het doel van SGV waarmee hij doelwachter Voorma duidelijk verraste: 2-0. Deze tweede belangrijke treffer zorgde duidelijk voor bevrijding bij de gastheren want een minuut later stond het al 3-0. Nu was het Mark Kramers die door de achterste linie van de gasten brak en met een subtiele stiftbal doelman Voorma weer het nakijken gaf. De stand van 3-0 zorgde er voor dat Simon Schuil besloot om sociaal te gaan wisselen. Voor Rindert Havinga en Lourens Hylkema kwamen daardoor Corné Bos en Chris van Dijken binnen de lijnen en ook met deze twee invallers bleef de thuisploeg duidelijk beter voetballen dan voor de rust. Na de pauze was het namelijk een duidelijk agressiever De Fivel wat een zeer matig acterende SGV zijn wil oplegde. Met nog zes minuten te gaan volgens de torenklok in Zeerijp was daar treffer nummer vier. Joran Bos stuurde met een prima pass Niels Ronde op avontuur. Ronde verzond vervolgens een prima voorzet richting het strafschopgebied van de gasten waar Corné Bos van dichtbij doelman Voorma wist te passeren: 4-0. Ondertussen was Simon Schuil druk bezig om zijn team er op te wijzen dat men moest proberen de prima keepende Sander Steenbergen te belonen door de nul te houden. Maar helaas voor de coach en doelman Steenbergen was Niels Ronde zo onfortuinlijk om bij een van de zeer spaarzame corners van de gasten de bal in de 85minuut achter zijn eigen doelman te werken. Dat was uiteraard even een smet op een verder prima tweede helft van de thuisclub die in de 90minuut wel voor het slotakkoord tekende. Na een overtreding op Joran Bos kregen deop ongeveer vijfentwintig minuten van het doel van SGV een vrije bal. Een klusje waar Geert van der Veen zich voor meldde en die even later de bal fraai in de rechterbovenhoek joeg:5-1. Niet veel later floot arbiter Woering voor de laatste keer in een wedstrijd die door De Fivel, dankszij een duidelijk betere tweede helft met een ruime, maar niet eens geflatteerde, keurige 5-1 zege werd afgesloten.De Fivel-SGV: 5-1(1-0)9. Kroeze 1-0(ed.), 76. Joran Bos 2-0, 77. Kramers 3-0, 85. Corné Bos 4-0, 85. Ronde 4-1(ed.), 90. Geert van der Veen 5-1Scheidsrechter: J. Woering (Hoogezand)De Fivel: Steenbergen; Ronde, Joran Bos, Bart Pijper, Frank Pijper; Geert van der Veen, Thomas van der Veen, Hylkema(Hoogezand), Emiel Bos(78. Corné Bos); Havinga(78. Van Dijken), Kramers.SGV: Voorma; De Jonge, Kroeze, Hulsebos, Drewel; Den Otter, Doornbos, Mossel; Kluppel, Van Dam, Van der HelmAanvallend twee gezichtenSimon Schuil was na afloop van het duel tegen SGV helder in zijn analyse: ,,We speelden in de eerste helft aanvallend absoluut niet goed. We gebruikten voor de rust teveel de lange bal en dat is voor een tegenstander simpel te verdedigen. Na de pauze hadden we wat omzettingen gedaan en gingen we meer voetballen. Daar had SGV duidelijk geen antwoord op en werd het uiteindelijk een terechte zege voor ons.”