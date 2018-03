Publiek grote winnaar bij VVSV’09-De Lauwers

Het publiek was de grote winnaar bij het duel VVSV’09-De Lauwers. Want in Ulrum werd er zaterdagmiddag maar liefst acht keer gescoord in een wedstrijd die een verrassende 4-4 als eindstand kreeg.Binnen het half uur had de thuisploeg zaterdagmiddag al een 2-0 voorsprong genomen tegen kampioenskandidaat De Lauwers. In de twaalfde minuut zorgde Patrick Rienks, na een goed lopende aanval, voor de 1-0 en dezelfde speler was in de 29minuut ook verantwoordelijk voor de 2-0. Nog voor de rust stelde De Lauwers vervolgens weer orde op zaken door eveneens twee keer te scoren. De ruststand van 2-2 zorgde dat het duel in de tweede helft weer volledig open was en de thuisploeg in de 71minuut hernieuwd aan de leiding kwam. Een treffer die op naam kwam van Joost de Vries die aan het begin van de tweede helft als invaller voor Michel Veldman binnen de lijnen was gekomen. De gasten uit Warfstermolen begonnen na deze hernieuwde achterstand ogenblikkelijk alles nog meer op de aanval te gooien en wat er voor zorgde dat het in de 84minuut 3-3 werd in Ulrum. Drie minuten later leek het er vervolgens op dat VVSV’09 weer op een nederlaag getrakteerd zou gaan worden. Na een scrimmage voor het doel van de thuisploeg kwamen de gasten op 3-4. Maar nog was de koek niet op in Ulrum want in werkelijk de slotseconden bracht Jordy Muller met een fraaie boogbal teamgenoot Rick Meijer in stelling die vervolgens de 4-4 scoorde. Dit werd niet veel later ook de eindstand na een wedstrijd waar Jaap van der Ploeg van vond dat zijn team meer had verdiend. ,, Wanneer ik naar het beeld van de wedstrijd kijk dan hadden wij absoluut een zege verdiend. Want de betere kansen waren absoluut voor ons.”