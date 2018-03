Onnodige nederlaag De Heracliden

De Heracliden ging zaterdagmiddag onderuit tegen Westerlee. In het gelijknamige dorp werd het 2-1 voor de thuisploeg na een duel die door beide teams met tien spelers binnen de lijnen werd beëindigd.Al in de tweede minuut had De Heracliden al op 0-1 kunnen komen. Helaas voor de gasten kon Jeroen Linstra onvoldoende bij de bal om de openingstreffer te scoren. Waar het de bezoekers niet lukte scoorden de gastheren in de 29minuut nadat beide teams al meerdere kansen hadden gehad om tot scoren te komen. Na de 1-0 bleef De Heracliden de iets bovenliggende partij maar werd er tot aan de 44minuut niet gescoord. Op slag van rust brak Jeroen Linstra door de verdediging van de thuisploeg en werd binnen de beruchte lijnen ondersteboven geduwd door de keeper van Westerlee. De sanctie die volgde was volgens vriend en vijand zwaar want naast een strafschop tegen moest de doelman ook nog eens met direct rood het veld verlaten. De strafschop werd vervolgens door Enno Braam achter de invaller-doelman geschoten zodat beide teams met een 1-1 stand op het scorebord de kleedkamers opzochten. Na de thee waren het de bezoekers die de bovenliggende partij waren maar de kansen die er kwamen niet in doelpunten om wisten te zetten. Het tiental van Westerlee gooide ondertussen steeds meer strijd in het duel waar de formatie van Ronald Bouwman niet het juiste antwoord op had. In de 70minuut kwam ook De Heracliden met tien man te staan toen notoire kaartenpakker Enno Braam met twee keer geel op zak mocht vertrekken. Na het wegsturen van Braam werd het nog meer een open wedstrijd die in Westerlee een winnaar kreeg. Want zeven minuten voor het einde kwam er een 2-1 stand op het scorebord te staan en wat ook de eindstand werd. ,,We zijn helaas afgetroefd door een agressiever Westerlee en dat was absoluut niet nodig geweest,” was na afloop het commentaar van Ronald Bouwman.